Uber: van disruptief personenvervoer naar een gewoon taxibedrijf

Vandaag heb drie rechters uitspraak gedaan in de zaak die door vakbond FNV was aangespannen tegen Uber. Daarin werd bepleit dat chauffeurs die zich in persoon met Uber verbinden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, onder de CAO Taxivervoer moeten vallen. De rechters stelden de FNV in het gelijk. Dit betekent dus dat Uber de zelfstandige chauffeurs in loondienst moet nemen. De rechters bepaalden dat de rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs k aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst voldoet. Een flinke tegenslag voor Uber, dat hiermee van een disruptieve personenvervoerder verwordt tot een normaal taxibedrijf.

“De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is de cao op de arbeidsovereenkomsten van deze chauffeurs toe te passen, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris”, meldt de Rechtspraak. De rechter oordeelde bovendien dat Uber aan FNV een schadevergoeding van 50.000 euro betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer.

Uber schudde de taxiwereld op

Uber werd in 2009 opgericht met als doel de markt van het personenvervoer en taxibedrijven eens flink op te schudden. Het was de tijd van nieuwe, disruptieve, sharing modellen. Waarom zou je een taxi bellen als je ook een rit naar je bestemming kon regelen via de app van een dienst die chauffeurs en passagiers bij elkaar brengt. Iedereen kon zich in principe, met zijn eigen auto, aanmelden als Uber chauffeur en aan de slag gaan als zelfstandig personenvervoerder. De betaling van ritten verliep via het systeem van Uber en passagiers konden de chauffeurs beoordelen om zo een aanbod van goede, betrouwbare ‘taxis’ op te bouwen.

Uber kon op deze manier, zonder dat het daarvoor direct rekening moest houden met alle regels en (wettelijke) voorwaarden die gelden voor (beginnende) officiële taxidiensten. Later breidde Uber haar model uit met meerdere diensten, zoals UberPOP. Daarmee kon iedereen carpoolers werven. Moest je met je eigen auto bijvoorbeeld van Limburg naar Amsterdam, dan kon je via UberPOP de vrije plekken aanbieden aan personen die dezelfde kant op moesten. UberPOP kwam in Nederland echter voor de start al in opspraak en werd nog voor de officiële lancering al verboden. De rechter ging mee in het oordeel dat UberPOP een illegale snordersdienst was zoals de Inspectie voor Leefomgeving en Transport bepleitte.