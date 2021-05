Twee goedkope lente smartphones van Alcatel

Als je naar buiten kijkt heb je al weken het idee dat het herfst is. De lente komt maar niet op gang. Alcatel probeert daar nu verandering in te brengen en de lente in te luiden met twee nieuwe smartphones. Of de weergoden onder de indruk zullen zijn van de Alcatel 1S en 3L, dat valt nog te bezien. Goedkoop zijn ze wel, die nieuwe Alcatels, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je er ook van gaat stralen.

Goedkoop met dito specs

Goed, genoeg lentemetaforen. Over de Alcatel 1S en 3L kan ik kort zijn. Met prijskaartjes van respectievelijk 119 en 149 euro zijn ze in ieder geval niet duur. Uiteraard wordt de prijs van de toestellen ook weerspiegelt in de specificaties.

Zo is de Alcatel 1S uitgerust met een 6,5 inch IPS HD+ (1600 x 720 pixels) beeldscherm en een triple camera met een 13 megapixel autofocus sensor, een 2 megapixel macro sensor en een 2 megapixel diepte sensor. Aan de voorzijde zit verder een 5 megapixel fixed focus camera voor selfies. Het toestel wordt aangedreven door een 1,8 GHz octa-core processor met 3GB werkgeheugen en 32 GB interne opslag dat eventueel uitgebreid kan worden met een microSD geheugenkaart van maximaal 512GB. Tot slot heeft de Alcatel 1S een 4000 mAh accu en draait hij af fabriek op Android 11.