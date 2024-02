Tijdmachine: de autotelefoon was voor de echte zakenman

De tijdreis die we vandaag gaan maken is bijzonder, want we gaan terug naar een tijd waarin er iets werd uitgevonden zodat je kon bellen in de auto. Niet handsfree zoals we nu gewend zijn, maar gewoon met een telefoon in de hand achter het stuur. We reizen terug naar eind jaren 80: het begin van het tijdperk van de autotelefoon.

Ingebouwde telefoon

De autotelefoon lijkt op een soort koffer met een telefoondraad eraan, maar dat komt omdat je ze in je auto kon laten inbouwen. Zoals je ook een inbouwradio hebt in de auto, had je toen een inbouwtelefoon. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren we als we telefoneerden eigenlijk altijd thuis, maar er waren die uitverkorenen die al een autotelefoon hadden. Het had wel een hoog sigaar-rokende-ceo-in-pak-gehalte, maar het was wel fantastisch om te zien.

Wat daarbij nog toffer is, dat is dat mensen ook echt niet met mobiele telefoon bezig waren. Ze dachten dat tien jaar na de introductie van de autotelefoon, elke auto zo'n apparaat zou hebben. Dat is achteraf natuurlijk heel grappig: toen hadden we immers mobiele telefoons die juist zorgden dat de autotelefoon uitstierf. Die autotelefoon was in eerste instantie trouwens best duur: in je auto laten inbouwen betekende al dat 400 gulden lichter was. Maar ja, dan had je wel een vaste telefoon in de auto.