T-Mobile stopt met mobiele ondersteuning voor het 'stokoude' 2G

2G klinkt bijna als een eeuwigheid geleden. Want inmiddels zitten we allemaal allang op 4G of 5G, toch? Dat is niet helemaal waar, maar T-Mobile heeft in ieder geval besloten om helemaal te stoppen met de mobiele ondersteuning voor het 'stokoude' 2G. In 1992 werd het eerste GSM-netwerk gelanceerd en dat was 2G. Het gaf vooral ondersteuning voor bellen en sms-berichten. Weet je nog dat, wanneer het bereik wat minder was, je telefoon ineens overging op GPRS? Dat is een andere omschrijving van 2G en staat voor General Packet Radio Service. In 1999 werd 2G door T-Mobile uitgerold, pas 10 jaar later volgde het veel snellere 3G. Dat ging gepaard met de opkomst van de eerste smartphones. Overigens maakte ook de NS gebruik van GSM-R, het systeem dat steunt op 2G. Gisteren was er een enorme storing, op twitter wordt druk gespeculeerd of dit niet te maken heeft met het verdwijnen van 2G.

Storing bij NS: GSM-R Gisteren was er een enorme storing bij de NS, waardoor het hele treinverkeer in ons land plat lag. Het kwam door het GSM-R netwerk, doordat dit eruit was geklapt konden treinen niet meer veilig rijden. Dit netwerk wordt in heel Europa gebruikt en werkt op basis van gsm-technologie op 2G. Het telefoniesysteem is nodig voor de bediening van seinen en wissels en de communicatie tussen verkeersleiding en treinen. Dat leunt niet alleen op T-Mobile, ook KPN, Vodafone en Tele2 ondersteunen het netwerk. M2M: 2G blijft nog even Het stoppen van 2G bij T-Mobile geldt alleen voor mobiele telefoons. Zogenaamde machine-to-machine-apparaten (M2M) maken ook gebruik van het 2G-netwerk. Zij zijn de basis van internet of things om apparaten met elkaar en/of het internet te verbinden. Denk aan slimme energiemeters, mobiele pinapparaten en apparatuur in fabrieken. Pas op 1 juni 2023 stopt T-mobile met deze ondersteuning.

2G verdwijnt, meer bandbreedte voor 4G en 5G Volgens T-Mobile wordt gestopt met het 2G-netwerk zodat er meer bandbreedte vrijkomt voor nieuwere netwerken zoals 4G en 5G. Het data- en belverkeer in Nederland neemt nog steeds toe. Heb je een telefoon die uitsluitend gebruik kan maken van 2G? Dan heb je vanaf vandaag geen verbinding meer en moet je overstappen op een mobiele telefoon die wel geschikt is voor 4G of 5G. Dat T-Mobile met 2G stopt is trouwens geen verrassing, de provider zou eigenlijk al in november 2020 starten met afbouwen. Veelvoorkomende 2G-telefoons zijn: Nokia 100

Nokia 108

Nokia 6300

Samsung 1190

Samsung e1200

Samsung e1270

Alle toestellen van Sony Ericsson Het zijn geen telefoons waarmee je razendsnel internet had, want 2G was langzaam. Als je vergeten bent om een nieuw toestel te regelen dan kun je vanaf 1 juni, vandaag dus, geen gebruik meer maken van het T-Mobile netwerk. Je hebt, als klant van de provider, dus niets meer aan je toestel. Hier vind je een lijst van alle telefoons die vanaf nu niet meer werken.