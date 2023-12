Steeds meer Chinese instanties verbieden de iPhone

Het gaat economisch en politiek al jaren niet lekker tussen de VS en China. Over en weer worden beschuldigingen over spionage heen en weer geslingerd. Daarnaast bestoken beide landen zich met handelsverboden, -embargo’s en extra (invoer)belastingen. Het meest bekende voorbeeld is het hier eveneens heel vaak genoemde en beschreven handelsverbod met Chinese (telecom) techbedrijven zoals Huawei. Amerikaanse bedrijven mogen daar officieel al jaren geen zaken meer mee doen, met alle gevolgen van dien, met name voor Huawei hier in de ‘Westerse’ wereld. Toch doet China ook wel wat terug om Amerikaanse bedrijven het leven en handelen in het land van de lange muur moeilijk te maken.

China wil af van buitenlandse technologie

Zo ontmoedigen lokale en landelijke Chinese overheden het gebruik van Amerikaanse producten. Na het handelsverbod voor Huawei, werd als ‘tegenprestatie’ de iPhone min of meer verboden in China. Zo’n verbod bleek overigens niet overal nodig te zijn, want de Amerikaanse actie tegen Huawei zorgde ervoor dat veel Chinezen, om een statement af te geven, hun iPhones wegdeden, of er geen meer kochten, en massaal aan de ‘Huawei toestellen’ gingen.

Inmiddels, zo meldde Bloomberg enkele dagen geleden, groeit het aantal (overheids)bedrijven en -instanties dat haar personeel vraagt – of opdraagt – geen iPhones of andere buitenlandse toestellen mee naar kantoor te nemen. De overheidsinstanties in minimaal acht Chinese provincies hebben deze regel al ingevoerd.

Helemaal nieuw is die ontwikkeling overigens niet. Het is al vele jaren bekend dat de Chinese overheid graag ziet dat Chinese bedrijven gebruikmaken van lokale technologie en producten. De formele reden die daarvoor gegeven wordt is dat het land minder afhankelijk wil zijn van buitenlandse technologie en producten. Dat zal zeker een rol spelen, maar voor een heel groot deel zullen het ook de gespannen economische en politieke verhoudingen zijn die.