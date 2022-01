Sony komt niet naar Barcelona

Begin januari had de CES al te kampen met een flinke lijst van grote en kleine bedrijven die de beurs, fysiek althans, links lieten liggen. Uiteraard vanwege de aanhoudende COVID-19 perikelen en alle (reis)beperkende maatregelen die daarmee gepaard gaan. Eind februari staat het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona op de kalender. Vooralsnog gaat ook die beurs nog gewoon door. Al is natuurlijk wel al zeker dat corona ook dan nog niet voorbij zal zijn. Sony is nu de eerste grote merknaam die besloten heeft om ook dit jaar niet naar het MWC af te reizen.

Derde Sony afzegging in drie jaar

Het is voor het derde jaar op rij dat Sony fysiek verstek zal laten gaan in Barcelona. De Japanse fabrikant besloot in 2020 haar aanwezigheid af te blazen, nog voordat het event helemaal van de kalender verdween. Vorig jaar werd het MWC verplaatst naar juni. Ook toen lieten veel grote merken, waaronder Sony, alsnog verstek gaan. Net als bij de CES zorgde de aangepaste opzet en nog altijd geldende corona-beperkingen voor een forse daling van het aantal bezoekers en exposanten.