Smartphoneverkopen gaan niet lekker: laagste Q3 sinds 2014

Misschien zijn mensen zich alvast aan het voorbereiden op de slechte economische situatie: het is duidelijk dat we ‘luxe’-producten als smartphones even niet meer kopen. De cijfers van het derde kwartaal zijn volgens marktonderzoeker Canalys enorm slecht. Zo slecht hebben we het derde kwartaal sinds 2014 in ieder geval niet meer gezien.

Daling 9 procent Het aantal verscheepte smartphones daalde met 9 procent, vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Volgens de marktonderzoeker komt dat door hoge inflatie. Het leven wordt duurder, dus mensen denken er wel twee keer over voordat ze een nieuwe smartphone kopen. Standaard meegaan met de jaarlijkse nieuwe iPhone is al een tijdje niet zo vanzelfsprekend meer, maar dat is nu voor veel mensen helemaal uit den boze. Natuurlijk zal je soms wel een nieuwe smartphone moeten aanschaffen, omdat smartphonemakers nu eenmaal op een bepaald moment stoppen met het updaten van het toestel. Dat betekent dat zwaktes in de software blijven zitten en de telefoon makkelijker kan worden gehackt. Echter zullen mensen nu wat langer met hun smartphone blijven doen.

Minder smartphones verkocht Het is nu eenmaal een kostbaar goed: een smartphone kan 150 euro kosten, maar veel mensen gaan eerder voor een toestel van rond de 500 euro of soms zelfs 1000 euro. Dat zijn toch kosten die je misschien liever even niet hebt, wetende dat onder andere brandstof en energie zo duur zijn. Het is voor smartphoneleveranciers niet fantastisch dat er zoveel minder smartphones worden verkocht. Samsung is marktleider en heeft nog steeds 22 procent van de markt in handen. Apple heeft groei doorgemaakt, wat logisch is omdat iPhones altijd in het derde kwartaal worden aangekondigd: het marktaandeel steeg van 15 naar 18 procent. Xiaomi doet het ook goed: dat heeft een marktaandeel van 14 procent.

Laptops ook minder verkocht Het wordt spannend hoe het met de smartphonemarkt gaat in het vierde kwartaal. Het is dan wel een feestdagenperiode: Canalys verwacht dat de smartphonemarkt nog wel wat langer een daling zal laten zien. Dat zal bovendien nog wel even aanhouden, tot zeker midden 2023. Hetzelfde is te zien bij laptops: die waren aan het begin van de pandemie niet aan te slepen, maar inmiddels ligt ook die markt helemaal stil. De consument is wat voorzichtiger en dat heeft grote gevolgen voor de gadgetmakers en waarschijnlijk uiteindelijk ook wel op de gadgets die worden aangekondigd.