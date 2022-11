Smartphone markt blijft voorlopig in het slop zitten

Het gaat al meer dan een jaar, met uitzondering van het laatste kwartaal van 2021, niet erg goed met de verkoop van nieuwe smartphones. Feitelijk begon dat al met de start van de coronapandemie. Wereldwijde lockdowns zorgden ervoor dat winkels en fabrieken maandenlang dicht moesten. Daardoor stortte zowel de productie als de verkoop van nieuwe smartphones – en heel veel andere (tech) producten – in.

Van de pandemie naar een oorlog

In het kielzog, en mede veroorzaakt door de pandemie, kreeg de tech-wereld te maken met enorme chiptekorten waarvan nu, bijna drie jaar later, nog steeds niet voorspeld kan worden wanneer die opgelost zijn. De grootste chipfabrikanten (NXP/ASML) verwachten dat dit minimaal nog anderhalf tot twee jaar duurt. Een ander post-corona effect is het personeelstekort waar veel sectoren, ook de producenten van gadgets, mee kampen. Ook daarvoor is een oplossing nog niet echt in zicht.

Ondanks al die tegenslagen leek de smartphone markt in 2021 aan een herstel te beginnen. In drie van de vier kwartalen werden dat jaar meer smartphones verkocht dan in dezelfde periode in 2020. Nu was 2020 door de coronapandemie ook wel een heel slecht jaar. Hoe dan ook, 2022 zou beter worden.

Totdat eind februari Rusland besloot Oekraïne binnen te vallen. Binnen een week stond zo ongeveer de hele wereldeconomie op instorten en explodeerden de prijzen op de energiemarkt, met alle gevolgen van dien. Inmiddels hebben we te maken met inflatiecijfers die nauwelijks te bevatten zijn en is het consumentenvertrouwen gekelderd tot het niveau van de grote financiële crisis van een jaar of 12 geleden. En het ziet er niet naar uit dat de situatie heel snel beter zal worden.