Slimme chatbot van WaitsApp helpt met reserveren in de Horeca

‘Wij zijn een zaak met een snelle doorloop. Mensen komen even een pannenkoekje eten, of alleen koffie of een Zeeuwse ZZangria drinken, en wandelen weer verder. Hierom werkten wij voorheen nooit met reserveringen. Mensen komen vaak niet op de afgesproken tijd en je weet niet hoe lang ze willen blijven. Mijn broer kwam met een mooie oplossing: een Whatsapp-chatbot waarmee passanten instant kunnen reserveren en die tevens die Covid-check afhandelt.’

Toen Marius Landegent, eigenaar van pannekoekenmolen De Graanhalm in het Zeeuwse Burgh-Haamstede, luisterde naar de corona-persconferentie, werden meteen feest-smilies in de familie-whatsappgroep gegooid: ‘Eindelijk, we mogen open!’. Maar de daaropvolgende vereisten zoals verplicht reserveren en een Covid-check vooraf bezorgden hem meteen hoofdbrekens.

Hoe werkt Waits.app

Zo werkt het: een voorbijganger ziet het aankondigingsbord, stuurt een Whatsapp-bericht (of scant de qr-code) en krijgt meteen een bericht terug van de chatbot van Waits.app. Eerst vraagt de bot of iemand uit het gezelschap Covid-klachten heeft, en als dit met ‘nee’ wordt beantwoord kan de gast aangeven met hoeveel personen hij wilt reserveren. Hierna wordt de automatisch geschatte wachttijd gegeven en kan de passant gaan en staan waar hij wil. Een medewerker van de horeca-zaak kan via een eenvoudige digitale wachtlijst op de telefoon of tablet doorgeven welke tafel er vrij is. En de gast kan in een rechte lijn doorlopen naar de tafel met behulp van het geappte plattegrondje.

‘Dit scheelt tijd en onnodig contact tussen medewerker en gast, en geeft gasten onderling meer ruimte. Het vervangt zo één a twee man personeel. Ook zit je op drukke dagen niet met onnodig lege tafels tussen reserveringen door’, zegt Roeland Landegent. Landegent is een mobiele app-ontwikkelaar die al meerdere start-ups op zijn naam heeft staan. ‘In eerste instantie maakte ik deze oplossing voor mijn broer, maar ik dacht al snel: dit is voor heel veel zaken - vooral de fast-servicehoreca - dé oplossing in corona-tijden.’

Doordat Landegent als eenpitter snel kan schakelen, kan hij snel inspelen op de zich nog ontwikkelende horecaregels. ‘Vragen of personen van eenzelfde huishouden zijn bijvoorbeeld, kunnen er snel in of uitgehaald worden’.

End-to-end-versleuteling zorgt voor pivacy gasten

Als voorvechter van privacy kijkt Landegent met argusogen naar andere Covid-apps die data van gebruikers opslaan. ‘De horeca hoeft niet opeens als Big Brother te spelen en bij naam en toenaam iedereen te registreren die Covid-gerelateerde klachten heeft. Waits-app heeft end-to-end-versleuteling en slaat niets op over de gast.’

Waits-app kan al voor eenmalig 150 euro worden aangesloten - zaken kunnen hun eigen persoonlijke chat-teksten maken en krijgen een eigen poster. Daarna kost het vanaf 1 euro per dag. Roeland Landegent: ‘Veel goedkoper dan gangbare reserveringssystemen dus, zoals The Fork dat 2 euro per reservering rekent. Ik hoef hier niet rijk van te worden, als hiermee een paar mooie zaken worden gered, is dat voor mij de grootste winst’. Meer info is te vinden op de website van Waits.app

Tekst en uitleg: Heleen van Lier en Roeland Landegent

Afbeelding header: Copyright Eatly.nl