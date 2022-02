​Simyo biedt nu ook abo’s met toestel aan

Simyo biedt vanaf 1 februari 2022 mobiele toestellen aan. De provider stond er eerst om bekend alleen sim-abonnementen te bieden, maar nu komen daar ook toestellen bij. Zo kun je bijvoorbeeld tijdelijk een Samsung S20 FE 5G of een iPhone 12 Mini kopen met korting, wanneer je een tweejarig abonnement afsluit.



Vanaf vandaag behoort Simyo tot het rijtje telefoonaanbieders dat tot op heden altijd een sim only-aanbieder was en nu de wereld van telefoons betreedt. De dochter van KPN blijft daarnaast wel de bekende sim only-abonnementen en prepaid aanbieden. Het is goed nieuws voor veel mensen, want Simyo is al 25 x uitgeroepen tot de beste mobiele provider door de Consumentenbond en zal mede daardoor een grote schare aan fans hebben.

Mobiele telefoon aanbieder

De Simyo telefoonshop wordt vandaag gelanceerd, op 1 februari 2022. Om dit te vieren heeft Simyo een speciale actie waarbij je op een aantal telefoons en Sim Only abonnementen korting ontvangt. Dit kan zeker interessant zijn als je een nieuw toestel zoekt:

Samsung S20 FE 5G – 120 euro korting icm 6GB, 200 min/sms, 2 jaar abonnement

Samsung A52s 5G – 120 euro korting icm 6GB, 200 min/sms, 2 jaar abonnement

iPhone 12 mini - 120 euro korting icm 6GB, 200 min/sms, 2 jaar abonnement

Refurbished telefoons

Simyo verkoopt echter nog meer toestellen, zoals onder andere Oppo A74 5G en andere toestellen van Oppo, Samsung, Apple en Motorola. Je kunt in de nieuwe shop terecht voor gloednieuwe toestellen die uit een ongesealde doos komen, maar er is ook een andere optie. Om duurzaamheid toe te juichen zijn er namelijk refurbished telefoons beschikbaar. Dat scheelt niet alleen de natuur omdat toestellen nog een nieuw leven krijgen, het scheelt je ook geld omdat je niet een gloednieuw toestel koopt. Wel zijn de toestellen uiteraard op meer dan 50 facetten gecheckten, waaronder de accukwaliteit en of het scherm bijvoorbeeld wel in orde is en hebben deze het refurbished keurmerk ontvangen.

Huidige Simyo Sim Only-klanten kunnen tijdens het verlengen van hun abonnement nu ook een toestel erbij kiezen. Voor nieuwe klanten geldt dat ze geen aansluitkosten hoeven te betalen. Qua betaalmogelijkheden kun je kiezen uit in één keer betalen, deels betalen of gespreid betalen over twee jaar, maar houd er wel rekening mee dat je in het geval van toestellen die duurder zijn dan 250 euro bij een maandelijkse betaling een BKR-registratie op je naam krijgt.

Over Simyo

“Simyo beweegt als provider mee met de klant”, zegt Robin Clements, EVP Marketing en Products van KPN. “Wanneer wij merken dat de Simyo klant behoefte heeft aan een telefoon bij zijn abonnement, dan blijven we uiteraard niet achter. Super dat we de Simyo klanten vanaf vandaag blij kunnen maken met het enige wat we tot nu toe niet konden aanbieden als Sim Only provider: een telefoon. Klanttevredenheid staat bij Simyo op nummer één.”

Simyo is sinds 2005 de eerste 100% online sim-only provider, met alleen prepaid en sim only-abonnementen in het assortiment, maar nu komt daar dus iets bij waardoor het bedrijf het opneemt tegen de gevestigde orde die al jaren smartphone verkoopt.