Samsung van nog geen 150 euro op 1

De best verkopende smartphones zijn al jaren niet meer de vlaggenschip - 1000+ euro - modellen die fabrikanten ons proberen aan te smeren. Dat komt deels omdat lang niet overal ter wereld mensen even veel te besteden hebben. Daarnaast is ook al jaren bekend dat goedkopere toestellen al lang niet meer onder doen voor hun duurdere broers en zussen.

Voor drie- tot vierhonderd euro kun je een prima toestel bemachtigen. Maar, de wereldwijd best verkochte smartphone van het laatste kwartaal van 2021 is ook geen toestel in de de zogenoemde mid-range prijsklasse meer.

Instapmodel Samsung verkocht het best

De marktanalisten van Omdia concluderen in hun meest recente onderzoek dat de best verkopende smartphone in de laatste drie maanden van 2021 een instapmodel Samsung smartphone met een gemiddelde verkoopprijs van nog geen 150 euro was; de Galaxy A12. Daarvan werden er in die periode naar schatting bijna 52 miljoen verkocht.