Samsung Galaxy S23 Ultra - topmodel met 200 megapixel camera

Samsung heeft ruim voor het Mobile World Congress in Barcelona al hun nieuwe Samsung Galaxy S23 series geïntroduceerd. Het was jarenlang een traditie om onder de Spaanse zon de markt op te schudden met een nieuw Galaxy model. Tijden zijn veranderd, deels door Corona maar ook door ontwikkelingen in de markt. Samsung ziet Barcelona niet langer van strategisch belang om daar hun nieuwste toestel te lanceren. Vandaag is het Xiaomi die de show probeert te stelen met hun nieuwste wonderkind de Xiaomi 13 Pro met Leica technology en lenzen. De camera moet immers het verschil maken. Samsung Galaxy S23 Ultra Topmodel van de Samsung Galaxy S23 series is de Galaxy S23 Ultra. Niet langer revolutionair maar op basis van specificaties een meer dan opvallende nieuwkomer die wordt gezien als een van de beste flagship toestellen in de markt. En naast alle nieuwe technologie waaronder de bekende Snapdragon 8 Gen 2 processor, 256 Gb standaard opslag, Gorilla Glass Victus 2, S-Pen, (weer) betere luidsprekers is de echte eyecatcher een nieuwe 200 Mp camera. Het is precies dat stukje technologie waar vandaag toestel fabrikanten zich proberen te onderscheiden t.o.v. de concurrentie. Eigenlijk kun je gerust stellen dat juist de kwaliteit en functionaliteit van de camera(s) wordt gezien als game-changer. Opmerkelijk of niet, daar valt blijkbaar nog veel te halen want de camera's in een smartphone worden ieder jaar weer beter en beter. In ieder geval wordt de nieuwe Galaxy S23 Ultra door Samsung gezien als een soort van 'ultimate flagship'. Deze camera moet weer beter zijn als die in andere topmodellen. Dan is alleen nog de vraag, maakt deze nieuwe smartphone zijn reputatie daadwerkelijk waar in de wetenschap dat de camera van de S24 straks ook weer beter zal zijn.

S23 geen revolutie maar wel beter Zoals hierboven al staat aangegeven is Galaxy S23 de opvolger van de Samsung Galaxy S22 series. Echt revolutionair is de S23 niet, maar dat geldt vandaag voor vrijwel alle troonopvolgers bij welk merk dan ook. De toestellen worden op detail telkens weer wat beter met upgrades die de consument nauwelijks gaat merken nog zien. Dat geldt ook voor het uiterlijk van het toestel wat nauwelijks (niet) afwijkt van z’n voorganger. Behalve dan de aanwezigheid van een nieuwe hoofdcamera met 200 megapixels (werkt alleen bij een beeldverhouding van 4:3) die de S23 Ultra een boost moet geven zeker als de zon onder de horizon is verdwenen.

Hoe goed is de camera van de Galaxy S23 Ultra De magic bij deze S23 Ultra zit nu eenmaal in de camera. De geavanceerde beeld-mogelijkheden van de Samsung Galaxy S23 Ultra overtreffen duidelijk die van zijn voorganger. De bediening blijft overigens eenvoudig wat vrijwel alle functies zijn via de interface eenvoudig te vinden. Het geeft aan dat Samsung hiermee wat meer complex fotograferen met een smartphone vooral voor een groot publiek toegankelijk wil maken. De Galaxy S23 Ultra is uitgerust met een 200 megapixel, 50 megapixel en een 12 megapixel camera. De meeste vooruitgang is volgens Samsung behaald met een verbeterde nacht opnamemodus, ook bij weinig licht. Het is de bekende achilleshiel van veel camera's en al helemaal bij smartphones. Om gebruik te maken van de 200-megapixel sensor moet je deze eerst vanuit het menu selecteren. Hij werkt overigens alleen bij een 4:3 beeldverhouding. (Wij hebben sommige foto's aangepast in beeldformaat omdat ze anders niet door ons CMS werden geaccepteerd.)

Fotograferen op het strand van Sitges tijden MWC Tijdens het MWC verblijven wij meestal niet in de stad Barcelona waar geen plafond is wat hotelprijzen. Castelldefels en het iets verder gelegen SItges zijn prima alternatieven. Hier hebben we zowel overdag als s'avonds een groot aantal foto's genomen met de Samsung S23, Apple iPhone 14 Pro en de Google Pixel 7 Pro. Flagships dus met alle een prima camera. De meeste camera's worden verkocht op emotie, voorkeur en merkbeleving. Iedere content creator vindt zijn smartphone de best. Volkomen terecht want het beeld wat je ziet is wat je ziet en als je geen vergelijkend materiaal weet je ook niet beter. Goed is vaak goed genoeg. Het publiceren van beelden online is echter een behoorlijk grote mindfuck want kleurinstellingen en beeldcompressie verpesten het oorspronkelijke beeld behoorlijk. Als je bovenstaande foto's ziet kun je je afvragen, welke is scherper, welke heeft meer natuurlijke kleuren en wie bepaald wat de beste is... Alleen al je heet beeld in het echt ziet kun je daar een juist oordeel over vellen. Bekijk de beelden en bepaal voor jezelf wat jij het beste beeld vindt zonder ons oordeel. Vraag het ook gerust aan een ander en ervaar zelf hoe verschillend we naar beeld kijken..

Sitges bij avond, Samsung S23 Ultra valt op We hebben reeksen van vergelijkend materiaal maar uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt tussen slechts enkele shoots. De kerk is een aardige graadmeter, fel verlicht op enige afstand. Wat hou ja dan nog over. Geen eenvoudige opname voor de kleine lensjes in deze high-end smartphones. Als we de foto's aandachtig bekijken op de 3 toestellen zelf en we daarop inzoomen lijkt de Samsung Galaxy S23 Ultra het in het donker beter te doen als de iPhone 14 en de Pixel.

En dan is er ook nog zoiets als maanfoto's maken met de Samsung S23 Het grote geheim is dat je namelijk heel goed maanfoto’s kunt maken met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het lijkt een 'hidden secret' want we kunnen geen functie als "maan modus' kiezen. Om een foto van de maan te maken gebruik je de standaard 'photo' stand. Richt je smartphone op de maan (je ziet dan alleen een wit bolletje) waarna je gaat inzoomen en nog eens inzoomen. Ergens tijdens het inzoomen heeft de S23 door dat je een foto van de maan wilt maken. Er verschijnt namelijk een venster in beeld met de maan en zie je een soort van landschap wat herkenbaar is als maanlandschap. Het moment om af te drukken. Het is bijzonder dat de camera dit allemaal ziet. Hoe het werkt is het bewaarde geheim van de S23. Is het een mindfuck, een stukje slimme software of een gimmick. Feit is wel dat je net een fraaie foto van de maan hebt gemaakt.



Waarom zou je een Samsung S23 (Ultra) kopen? De vraag is natuurlijk of nieuwe specificaties zo bijzonder zijn dan je geen dag wil wachten en direct na de lancering jouw favoriete smartphone wil aanschaffen. Jaarlijks upgraden is als je de camera buiten beschouwing laat, levert je weinig extra op. Gamers kijken daar wellicht anders naar. Veel technologie is immers onzichtbaar of nauwelijks merkbaar. Een jaartje overslaan is meer dan normaal. Voor mijzelf kan een camera wel een reden zijn om te upgraden ook al blijft het bruikbare resultaat soms beperkt. De realiteit is dat je smartphone altijd bij hebt en dus ook je camera. Ben je een fervent fotograaf dat zijn sommige updates aan de camera bepalend voor - koop ik hem wel of koop ik hem niet -. Heb je een Galaxy Samsung S22 dan is overstappen naar een S23, niet echt noodzakelijk. Wil je echter het maximale uit je camera halen dan is de S23 Ultra met een 200-megapixel sensor een goede reden om over te stappen. De andere verbetereingen zijn dan mooi meegenomen. Duidelijk is dat deze S23 Ultra aan de bovenkant van de markt is gepositioneerd. Hij kost wel wat maar je krijgt er uitstekende smartphone voor terug.