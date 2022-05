Samsung beperkt smartphone productie

De reden voor deze ‘tegenvaller’ moge duidelijk zijn. Naast de al genoemde chip- en grondstoftekorten speelt ook de oorlog in de Oekraïne een belangrijke rol. Net als de meeste andere ‘westerse’ bedrijven heeft ook Samsung de Russische markt de rug toegekeerd. Een land waar Samsung een aanzienlijk marktaandeel had. Daarnaast zorgt de oorlog, en alle economische gevolgen die daarmee gepaard gaan, zoals stijgende prijzen van het levensonderhoud, dat de vraag naar smartphones wereldwijd daalt.

Oorspronkelijk wilde Samsung dit jaar zo’n 300 miljoen smartphones produceren, en liefst ook verkopen natuurlijk. Die ambitie, zo meldt het Koreaanse economische dagblad Maeil , is echter naar beneden bijgesteld. Samsung zet nu in op de productie van zo’n 270 miljoen smartphones. Daarnaast heeft de Koreaanse smartphone fabrikant ook haar verkoopdoelen voor dit jaar met zo’n 10 procent verlaagd, naar 280 miljoen.

Samsung is al jaren de grootste smartphone fabrikant ter wereld. Chiptekorten, economische crisis, de oorlog en alle andere (externe) factoren ten spijt. De Koreaanse tech-gigant blijft het goed doen. Dat betekent echter niet dat Samsung compleet onaantastbaar is. Koreaanse bronnen claimen te weten dat de smartphone productie voor dit jaar met zo’n 10 procent afgeschaald wordt.

Deze tweet over een nieuwe versie van de bekende Samsung ringtone was, een dag voor het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, letterlijk het laatste ‘wapenfeit’ van Samsung in Rusland. Het verlaten van een van de grootste smartphone markten zorgt ook bij de Koreaanse tech-gigant voor dalende productie en verkoopcijfers.