​Realme: snelst ladende telefoon ter wereld komt naar Nederland

Belt een vriend of je spontaan mee gaat naar een voetbalwedstrijd, maar is je telefoon bijna leeg? Als je de Realme GT3 hebt, dan is dat helemaal niet zo erg. Terwijl jij even onder de douche springt/een broodje smeert/je Netflix-serie afkijkt voor je weggaat, laadt dat toestel namelijk in een mum van tijd (of: wat is kleiner nog dan een mum?) helemaal op. Realme heeft vandaag aangekondigd dat het deze ultra-mega-supersnel ladende telefoon naar Europa haalt.

Realme GT3

Realme GT3 is met 240 Watt opladen (bedraad) de snelst ladende telefoon die we op onze planeet kennen. Hij heeft minder dan 10 minuten nodig om op de volle 100 procent te laden. Geen telefoon meer die de hele nacht op je nachtkastje zijn batterij ligt te vernaggelen aan het stroom: gewoon een telefoon die je af en toe even tien minuten oplaadt wanneer het jou uitkomt, zodat je de batterij goed houdt. Overigens is het niet meer helemaal de snelst ladende telefoon op de wereld: Redmi claimt er nu een te hebben die in 5 minuten volledig oplaadt, maar die is nog niet commercieel beschikbaar.

Of je nou met de 240 Watt van Realme oplaadt of ooit misschien wel met de 300 Watt van Redmi: mocht je nou wel op een festival staan en helemaal geen juice meer hebben, dan weet je dat je alleen even een stopcontact hoeft te vinden en maximaal 10 minuten er even naast hoeft te blijven staan om toch weer op volle kracht vooruit te kunnen. Dat scheelt je weer een telefoon in een lader achterlaten bij de bar, met alle kans dat je die vergeet. Heb je nog korter de tijd? Na een halve minuut laden kun je al twee uur vooruit. Precies genoeg tijd voor nog een paar drankjes en dan de taxi naar huis.