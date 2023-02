Er is een nieuwe snelst ladende telefoon ter wereld

Vroeger gebruikten we graag telefoons waarmee je dagen op één batterij kon doen. Wel zo handig als je een paar dagen wat minder toegang hebt tot een stopcontact. Echter zijn telefoons tegenwoordig zo anders, dat meerdere dagen met je batterij doen meestal alleen lukt als je heel weinig apps hebt, geen social media gebruikt en maar weinig taalt naar je telefoon. En omdat het niet zo makkelijk is om meer capaciteit uit een batterij te halen, zijn fabrikanten vooral bezig met de laadtechniek zelf. Hierdoor hebben we een nieuwe snelst ladende telefoon ooit in de wereld: de Realme.

Realme GT Neo 5

Realme (ja, dus niet Oppo, die onder hetzelfde moederbedrijf valt en deze tech ook in ontwikkeld heeft) is het merk dat de nieuwe telefoon maakt, die kan opladen met 240 Watt. Hierdoor is hij in minder dan 10 minuten helemaal volgeladen. Indrukwekkend. Het betekent dat terwijl jij ‘s ochtends doucht, je tanden poetst en je haren wast, je telefoon kan opladen. Sowieso is het bij de huidige smartphones allang niet meer nodig -en zelfs niet raadzaam- om ze elke nacht terwijl jij slaapt maar al die uren in de lader te laten, maar nu dat 10 minuten is, wordt nog beter duidelijk dat je beter op een andere moment even kunt opladen.

Wat wel moet worden gezegd, dat is dat snelladen niet per se het beste is voor je batterij. Hoe meer energie, hoe meer warmte, en hoe meer warmte, hoe meer slijtage aan je batterij. Het kan dus zomaar zijn dat je batterij het straks nog eerder begeeft, of in ieder geval steeds vaker moet worden opgeladen. Aan de andere kant zijn snelladende smartphones inmiddels niet meer in de conceptfase, want Realme GT Neo 5 is die snelst ladende telefoon en die is nu commercieel beschikbaar.