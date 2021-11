Providers halen dure smartphones uit de schappen

Zowel KPN als T-Mobile en Vodafone hebben besloten om dure smartphones per direct uit schappen van álle winkels van de drie providers te verwijderen. Niet omdat niemand ze meer koopt, maar puur vanwege een golf van overvallen op telecomwinkels waar de sector al weken mee te kampen heeft.

Voorraden weg uit winkels

Die gewapende overvallen vinden met name plaats in en om Amsterdam. Daarom werd voor het weekend al besloten de duurdere toestellen daar al uit de winkels te verwijderen. De telecombedrijven hebben nu dus samen besloten de toestellen in heel Nederland uit de schappen te halen. De drie providers benadrukken dat het besluit genomen is omdat de fysieke én mentale veiligheid van zowel haar personeel als de klanten altijd voorop staat.

Wie vanaf nu een dure smartphone wil kopen, en daarvoor naar en fysieke winkel van T-Mobile, KPN of Vodafone gaat, kan deze toestellen daar wel nog uitproberen. De beveilgde demo-exemplaren van de smartphones blijven in de winkels beschikbaar. Maar mét het gekochte toestel de winkel uit lopen is er nu dus niet meer bij. Na aanschaf wordt je nieuwe smartphone de volgende dag thuisbezorgd.

Of andere winkelketens, zoals de Media Markt en Belsimpel, dat ook diverse fysieke winkels heeft, het besluit van de drie grote providers gaan volgen, is nog niet bekend. Ze zijn door KPN, T-Mobile en Vodafone wel op de hoogte gebracht van de beslissing die deze drie providers genomen hebben.