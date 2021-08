Overal op Schiphol eten en drinken bestellen via Schiphol app

Het is op luchthaven Schiphol voor reizigers vanaf deze week mogelijk om overal op ieder moment contactloos eten en drinken te bestellen via de Schiphol app. Vervolgens kan de bestelling opgehaald worden bij de horecaverkooppunten achter de securitycontrole. Daarmee geeft Schiphol vervolg aan een succesvolle pilot.



In de app kunnen reizigers op een banner klikken of een QR-code scannen die onder andere op de wachttijdschermen te vinden zijn. Zo is er tijdens het wachten een bestelling te plaatsen, online af te rekenen en een tijdstip te kiezen voor het afhalen van de bestelling bij een pick-up point. Naast het gemak zorgt dit ook voor minder contactmomenten en minder handelingen tijdens dit proces.

Kleine pilot

Irene Muysson, Manager van Retail, Food & Beverage en Commercial Services bij Amsterdam Airport Schiphol over de nieuwe service: “Het vooraf bestellen van eten en drinken hebben we op een kleine schaal getest, maar we hebben op grote schaal positieve reacties ontvangen. Daarom breiden we deze service uit. Het is nu nog gebruiksvriendelijker, omdat het vanaf nu direct via de Schiphol app kan en nog meer horeca op de luchthaven aangesloten is. Zo blijft er meer tijd over om te ontspannen, doordat de bestelling op het aangegeven tijdstip klaarstaat.”

QR-code

Eind vorig jaar werd er een kleine pilot gehouden waarbij het voor reizigers mogelijk was om via een QR-code vooraf eten en drinken te bestellen bij zo goed als alle horecaverkooppunten in Lounge 1. Dankzij de intergratie in de Schiphol app is het nu ook mogelijk om dit te doen bij de horeca van Lounge 2 en 3.

Dennis Hoogreef, VP IT & Facilities International bij HMSHost International over de integratie: “Wij hebben onze eigen contactloos online bestel- en betaalservice YOP (Your Order Please) succesvol geïntegreerd in de luchthavenapp van Schiphol. Dankzij deze integratie hebben we een nieuwe innovatieve gastbeleving gecreëerd waar we trots op zijn.”