Oude mobiel van Premier Rutte zorgt voor opschudding

Dat oudere mensen soms moeite hebben met het wennen aan de vele (ingewikkelde) functies van een smartphone is bekend. Maar dat onze eigen Premier, Makr Rutte, in die doelgroep valt, is toch enigszins opzienbarend. Bovendien zorgt de oude mobiel die hij jarenlang gebruikte nu voor de nodige opschudding. Naar eigen zeggen heeft hij vanwege ‘ruimtegebrek’ op die GSM dagelijks de ontvangen SMS’jes moeten deleten. De vraag is nu of hij daarmee de Archiefwet overtreden is. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant die deze zaak door een Wob-verzoek op het spoor kwam.

SMS’jes ‘realtime gearchiveerd’

De Wet open overheid, voorheen Wet openbaar bestuur, bepaalt dat bewindspersonen voor het bestuur relevante (digitale) berichten moeten bewaren. Sinds 2019 vallen ook SMS’jes onder die wetgeving. De Volkskrant ontdekte naar aanleiding van een Wob-verzoek dat bepaalde SMS’jes die naar de Premier gestuurd waren, via ambtenaren aangeleverd werden omdat de Premier die zelf niet bewaard, maar doorgestuurd had naar ambtenaren om dat voor hem te doen. De reden daarvoor had dus te maken met het feit dat zijn oude mobiele telefoon – Rutte gebruikte in die tijd nog altijd geen smartphone – niet genoeg opslagcapaciteit had.

Omdat de Volkskrant het idee had dat de verstrekte informatie naar aanleiding van het Wob-verzoek niet volledig was, spande de krant een rechtszaak aan. Deze week bleek tijdens de zitting in de rechtbank dus dat de beperkte informatieverstrekking te maken had met de oude GSM van Rutte die daardoor aan ‘realtime archiveren’ deed. SMS’jes die de premier belangrijk achtte, en dus bewaard moesten blijven, stuurde hij door naar ambtenaren. De overige berichten verwijderde hij. Zijn telefoon had, zo stelde de Landsadvocaat, net genoeg ruimte om maximaal 20 SMS’jes te bewaren.