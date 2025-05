OnePlus AI: gepersonaliseerde functies met Plus Key & Plus Mind

OnePlus heeft officieel zijn visie onthuld voor een toekomst waarin AI volledig is afgestemd op de gebruiker. Met de introductie van het nieuwe merk OnePlus AI en een reeks nieuwe functies zet het merk een duidelijke stap richting gepersonaliseerde technologie. Centraal in deze visie staan de Plus Key en AI Plus Mind: slimme tools die gebruikers meer controle, productiviteit en gemak moeten bieden.

Plus Key: de evolutie van de Alert Slider

De bekende Alert Slider maakt plaats voor de Plus Key, een volledig aanpasbare knop die vanaf dit jaar te vinden is op alle nieuwe OnePlus-smartphones, beginnend met de OnePlus 13s. Deze knop stelt gebruikers in staat om razendsnel acties uit te voeren zoals het openen van de camera, schakelen tussen geluidsprofielen of starten van vertalingen. Een van de meest opvallende toepassingen is de koppeling met AI Plus Mind.

AI Plus Mind: slimmer omgaan met informatie

AI Plus Mind is ontworpen om informatieoverload tegen te gaan. Gebruikers kunnen met één druk op de Plus Key of een simpele swipe belangrijke informatie op hun scherm vastleggen en automatisch laten ordenen in de speciale Mind Space. Deze AI-functie herkent automatisch tijd, datum of context in beelden of tekst en zet die om in concrete acties, zoals een afspraak in de agenda. Dankzij AI Search is deze informatie ook gemakkelijk terug te vinden via natuurlijke taalcommando’s.

Later dit jaar wordt AI Plus Mind uitgebreid met automatische categorisering voor nog meer overzicht. De functie debuteert op de OnePlus 13s en komt via updates ook beschikbaar voor de rest van de OnePlus 13-serie en andere modellen.