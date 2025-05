OnePlus Pad 3 vanaf 5 juni verkrijgbaar in Europa

Het wereldwijde technologiemerk OnePlus heeft vandaag aangekondigd dat de OnePlus Pad 3 vanaf 5 juni in Europa verkrijgbaar is. Deze nieuwe premiumtablet is ontworpen om grenzen te verleggen op het gebied van prestaties, productiviteit en naadloze connectiviteit. Met krachtige hardware en vernieuwende software wil OnePlus een serieuze gooi doen naar de titel beste Android-tablet van 2025.

De krachtigste OnePlus-tablet tot nu toe

De OnePlus Pad 3 is een van de eerste tablets die draait op het Snapdragon 8 Elite Mobile Platform – de krachtigste mobiele chip die momenteel beschikbaar is. Dat maakt deze tablet uitermate geschikt voor zowel veeleisende professionals als fanatieke gamers. Van 4K-videobewerking tot grafisch intensieve games: de Pad 3 levert razendsnelle prestaties met minimale vertraging en maximale energie-efficiëntie.

Open Canvas 2.0: multitasking heruitgevonden

Eén van de paradepaardjes van de OnePlus Pad 3 is Open Canvas, de innovatieve multitaskingsoftware die met deze derde generatie verder is verfijnd. Gebruikers kunnen meerdere apps soepel naast elkaar draaien, vensters vrij verslepen of schermruimte dynamisch aanpassen. Daarmee wordt werken, leren of creatief bezig zijn intuïtiever dan ooit tevoren.

Slimme integratie met OnePlus én Apple

De OnePlus Pad 3 is volledig geïntegreerd in het OnePlus-ecosysteem. Zo kun je eenvoudig een schermprojectie starten vanaf je smartphone, bestanden tussen apparaten slepen en meldingen synchroniseren. Nieuw dit jaar is de verbeterde cross-platformfunctionaliteit met Apple-apparaten. Denk aan Mac-besturing op afstand, het delen van bestanden via drag-and-drop en het openen van je iPhone-foto’s rechtstreeks op de tablet.

Design: stijlvol en subtiel

De OnePlus Pad 3 is beschikbaar in de exclusieve kleur Storm Blue – een diepe, koninklijke blauwtint die zowel stijlvol als ingetogen is. Met zijn slanke profiel, lichtgewicht ontwerp en premium afwerking past hij perfect in zowel zakelijke als huiselijke omgevingen.

“Binnen slechts twee jaar hebben we een sterke reputatie opgebouwd voor het leveren van de krachtigste en meest productieve tablets op de markt,” aldus Celina Shi, Chief Marketing Officer van OnePlus. “De OnePlus Pad 3 zet deze lijn voort met een geavanceerde chipset en slimme softwarefuncties – zoals Open Canvas – om productiviteit, creativiteit en entertainment naar een hoger niveau te tillen. We zijn ervan overtuigd dat de OnePlus Pad 3 de beste Android-tablet van 2025 wordt!”