OnePlus opent geavanceerd Health Lab in Guangdong, China

Focus op preventieve gezondheidszorg

De toewijding van OnePlus aan het verbeteren van gezondheid door middel van technologie wordt duidelijk weerspiegeld in het Health Lab. Met een sterke focus op preventieve gezondheidszorg zet het lab technologische innovatie in om proactieve gezondheidsoplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een gezondere levensstijl.

In het Health Lab staat de gebruikerservaring centraal, naast het ondersteunen van professionele testmogelijkheden. De slimme testomgeving bootst het dagelijkse leven van de gebruiker na, waardoor er optimale omstandigheden worden gecreëerd voor sport- en testactiviteiten.

Balans tussen functionaliteit en een gebruikersgerichte aanpak

Het Health Lab was voor OnePlus een aanzienlijke investering. De planning en bouw van het Health Lab begonnen eind 2023 en namen meer dan 2 jaar in beslag, met een totale investering van meer dan 13,5 miljoen euro. De R&D-faciliteit beslaat 4.840 m² en is uitgerust met meer dan 100 professionele testapparaten, waaronder systemen voor sportomgevingsimulatie, energiemetabolisme, motion capture, gezondheid, optica en andere gespecialiseerde onderzoeksgebieden. De faciliteit beschikt over 20 sub-laboratoria, gericht op vier kerngebieden: sport, cardiovasculaire gezondheid, slaap en hardware. Het R&D-team bestaat uit medische professionals en multidisciplinaire software- en hardware-engineers die zich bezighouden met baanbrekend onderzoek op het gebied van biomedische technologie, sportgezondheid, sensordetectietechnologieën, hardwaresystemen en algoritmes.

Uitgebreide testsimulaties

Het Health Lab beschikt over geavanceerde faciliteiten en uitgebreide testsimulaties die voldoen aan de industriestandaard, waardoor diepgaand onderzoek mogelijk is. Tegelijkertijd wordt de privacy van de gebruiker strikt gewaarborgd. Zo beschikt het Health Lab over een geavanceerd longfunctietestsysteem waarmee belangrijke metabolische parameters, zoals zuurstofverbruik, calorie-inname en vetverbrandingsefficiëntie, worden geanalyseerd. Dit stelt onderzoekers in staat om metabolische kenmerken binnen verschillende bevolkingsgroepen en scenario’s te bestuderen, wat de nauwkeurigheid van algoritmes in wearables verder verbetert. Voor onderzoek naar sport- en gezondheidsfuncties creëert het lab ook diverse testsituaties, waarbij natuurlijke loop- en renpatronen van gebruikers zo realistisch mogelijk worden nagebootst.

Gespecialiseerde onderzoeksruimtes

Het Health Lab omvat daarnaast meerdere gespecialiseerde onderzoeksruimtes. De testzone voor aerobe trainingscapaciteit beslaat 900 m² en simuleert uiteenlopende cardiotrainingen, zoals hardlopen, fietsen, roeien en skiën. Hier worden essentiële fysiologische kenmerken en prestatiegegevens geanalyseerd om de eigen ontwikkelde algoritmes te optimaliseren. Hierdoor kunnen smartwatches nog nauwkeuriger trainingsprestaties en de cardiovasculaire gezondheid monitoren. Deze ruimte is voorzien van 20 professionele simulatieapparaten, waaronder fietstrainers, multifunctionele loopbanden, roeimachines, klimapparaten en een drukgevoelige track van Olympisch niveau. Daarnaast maken een extern motion capture-systeem en een geïntegreerd digitaal krachtenmeetsysteem het mogelijk om grondreactiekrachten te analyseren.

Andere sporten

Het 1.000 m² grote lab voor balsporten is uitgerust met 24 infraroodcamera’s die markeringen volgen, lichaamsbewegingen analyseren en gewrichtshoeken meten, met als doel het simuleren van professionele basketbal- en badmintonvelden. In het omgevingslab is het mogelijk om hoogteomstandigheden na te bootsen, waardoor wearables nauwkeurig bloedzuurstofwaarden en hoogtetoepassingen kunnen meten. Het slaaplaboratorium, met drie gespecialiseerde testruimtes, voert geavanceerd slaaponderzoek uit met UWB-technologie en high-tech monitoringapparatuur, zoals millimetergolf-radar en multi-parameter lichaamssensoren. Dankzij de mogelijkheid tot nachtelijk slaaponderzoek biedt dit lab diepgaand inzicht in slaapkwaliteit en slaappatronen. Voor onderzoek naar cardiovasculaire gezondheid biedt het gezondheidslab uitgebreide testmogelijkheden, terwijl het biochemische lab zich richt op de ontwikkeling en evaluatie van chemische componenten voor sensoren. Tot slot test het optische lab de hardware en het ontwerp van sensoren voor wearables, om zo de nauwkeurigheid en effectiviteit van de technologie te optimaliseren.

Een gezondere toekomst door gezamenlijke innovatie

Door een innovatief ecosysteem te stimuleren vormt het Health Lab een plek waar creativiteit en connectiviteit samenkomen. Dit vooruitstrevende initiatief gaat verder dan alleen de directe gebruikers en heeft een brede impact op de gehele gemeenschap. Dankzij langdurige samenwerkingen met meer dan 30 instellingen—waaronder professionele zorginstellingen, universiteiten, onderzoeksinstituten en ecosysteempartners—versterkt het Health Lab zijn onderzoekscapaciteiten en zorgt het ervoor dat alle ontwikkelingen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Met inmiddels meer dan 50 samenwerkingsprojecten tussen industrie en academische wereld en meer dan 100 hoogwaardige octrooien, legt het Health Lab de basis voor toekomstige doorbraken in gezondheidstechnologie. Dit omvat innovaties zoals ECG-elektrodematerialen, PPG-lichtafschermingsmaterialen en oplossingen voor het analyseren van de gezondheidstoestand bij sporters op basis van gegevens uit meerdere sensoren. Met name het onderzoek naar PPG-materialen is cruciaal voor het nauwkeurig meten van hartslag en bloedzuurstof. Gerelateerde octrooien minimaliseren verstoringen door lichtsignalen die geen direct contact met het lichaam hebben, waardoor de meetnauwkeurigheid aanzienlijk toeneemt.

Beijing Health Data Science Summit

Om de gezondheidszorg verder vooruit te helpen, hanteert het Health Lab een holistische benadering waarin productie, studie en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Tijdens de ‘2023 Beijing Health Data Science Summit’ werd het Health Lab uitgenodigd om diepgaande discussies te voeren over gezondheidsdata, sportgezondheid, cardiovasculaire gezondheid, slaap, mentale gezondheid en non-sensing monitoring. Daarnaast werd het onderzoek naar het risico op slaapapneu, gemonitord met smartwatches, geaccepteerd voor presentatie op de Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2023).

De uitbreiding van het Health Lab is een gedurfde stap naar een toekomst waarin technologie en gezondheid naadloos samenkomen. Met deze inspanningen blijft OnePlus zich inzetten voor een wereld waarin proactieve gezondheidsmonitoring de norm is en de levenskwaliteit van gebruikers wereldwijd verbetert.