​Nothing Phone (2a): Nothings nieuwe telefoon kost maar 329 euro

Nothing heeft zijn eerste budgettoestel uitgebracht. Het gaat om de Nothing Phone (2a) en het apparaat is gebaseerd op de Phone (2) , die vorig jaar verscheen. Het is de derde telefoon van het Londense merk, dat een paar jaar geleden werd opgericht door Carl Pei, die ook bij de oprichting van OnePlus betrokken was. Het toestel is vrij vriendelijk geprijsd voor 329 euro.

De voorkant van de telefoon bevat een 6,7 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De piekhelderheid is 1.300 nits en dat betekent dat het scherm best helder kan, maar niet uitzonderlijk (OnePlus spant hierin nog steeds de kroon met zijn 2.800 nits). De boel wordt aangestuurd door een MediaTek Dimensity 7200-processor. Het werkgeheugen is 8 GB of 12 GB, maar die 12 GB kan dankzij RAM Booster-technologie worden geüpgraded naar 20 GB. Opslag is voor de luxere variant 256 GB.

Wanneer je Nothing Phone (2a) ziet, dan weet je dat het een Nothing-telefoon is. Hij heeft het bekende transparante design, het Nothing-lettertype dat uit stipjes bestaat en de Glyph, dat zijn leds aan de achterkant waarmee je als de telefoon face down op tafel ligt kunt zien dat je een melding hebt. De Glyph heeft 15 verschillende meldingsopties.

Ultra XDR

De batterij van Nothing Phone (2a) is 5.000 mAh en waar dat tegenwoordig voor vlaggenschepen vrij standaard is, is dat voor budgettelefoons minder standaard. Voor Nothing is het ook niet.. niks: het is voor het eerst dat het zo’n grote batterij in een telefoon zette. Opladen gaat ook vrij rap: in 20 minuten is hij van 0 naar 50 procent geladen.

Qua fotografie staat dit budgettoestel zijn mannetje wel: er zijn twee 50 megapixel-camera’s aanwezig, waarvan één groothoeklens. De selfiecamera is 32 megapixel. Nothing heeft in samenwerking met Google Ultra XDR aan de achtercamera’s toegevoegd, waardoor er bij het maken van een foto steeds 8 plaatjes worden geschoten met verschillende lichtinvallen, waarbij de meest natuurgetrouwe foto wordt gekozen.

Nothing Phone (2a) is er in de kleuren melk, wit en zwart. Er zijn twee smaken te kiezen: 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag voor 329 euro en 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag voor 379 euro.