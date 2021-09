Nokia tablet verschijnt op 6 oktober

HMD Global, de maker van ‘moderne’ Nokia smartphones, heeft de afgelopen jaren ook enkele klassieke Nokia toestellen doen herleven. De Nokia 3310 en 8110 zijn de meest in het oog springende voorbeelden daarvan. Gisteren toonde de fabrikant op twitter een afbeelding met daarop de 3310 van enkele jaren geleden. Op zich geen nieuws, ware het niet dat op deze afbeelding ook de zijkant van een tablet te zien is. De tekst bij de tweet laat geen twijfel. Op 6 oktober onthult HMD Global een Nokia tablet. ‘Een Nokia telefoon in tablet vorm’ Letterlijk zegt de fabrikant dat we op die dag een tablet zullen zien verschijnen die alles heeft wat je van een Nokia telefoon zou verwachten. Leuk, maar van een tablet mag je uiteraard meer verwachten dan de functies en specs van de Nokia 3310 ‘revival’ uit 2017. Dat was een toestel met een eigen semi-smart besturingssysteem (KaiOS of YunOS genaamd). Geen touchscreen, geen serieuze app store, etc. Niet echt specs waar de smartphone gebruiker anno 2017 warm van werd/ De moderne 3310 was dan ook vooral een marketing stunt van het ‘nieuwe’ Nokia. In de beginjaren van dit millennium was zijn ‘voorganger’ jarenlang de populairste en meest verkochte mobiele telefoon ter wereld. Dat kan niet de reden zijn waarom dit toestel nu naast een nieuwe tablet geplaatst wordt. Nokia heeft, op een paar flirts na, zelf nooit een tablet op de markt gebracht die ook maar een beetje in de buurt kwam van de populariteit van een icoon als de 3310. Flirts zoals ten tijde van MeeGo. Dat moest hét smartphone en tablet OS worden dat iOS zou doen vergeten. Nog voordat Android bestond. Het werd een sof.

Nokia N1 tablet was geen succes In de beginjaren van de tablet, zo’n 11 jaar geleden, was Nokia vooral bezig met overleven. Onder andere door in het huwelijk te treden met Microsoft en de ontwikkeling van de Lumia smartphones. In 2014 verscheen weliswaar de Nokia N1, een 7,9 inch Android tablet met mid-range specs, maar dat werd geen succes. Daardoor was het al snel gedaan met de tablet ambities van Nokia.

Op 6 oktober wordt die ambitie weer nieuw leven ingeblazen. HMD Global geeft zelf op dit moment nog geen informatie prijs over de specs en prijs van de nieuwe tablet. Ook van het toestel zelf is, op een zijkant na, nauwelijks nog iets te zien. Nu hoeven we natuurlijk ook niet te verwachten dat een Nokia tablet er straks compleet anders uit zal zien dan de honderden andere (Android) tablets die allemaal op elkaar lijken. Enkele weken geleden werd op een Britse online shop informatie gespot over de Nokia T20, een 10,3 inch Android tablet met een prijskaartje van rond de 250 euro. Of dat de tablet was die 6 oktober officieel gepresenteerd gaat worden? Dat zullen we over een dikke week wel zien.