Nokia G50 is de goedkoopste Nokia mét 5G

Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat Nokia een Chinese telefoonfabrikant is. Ok, met roots, en een kantoor, in Finland, dat nog wel en nog steeds. Maar het merk heeft al jarenlang niets meer gemeen met het grote Nokia uit de jaren 90 en de beginjaren van dit millennium. Hoe zeer HMD Global, die eigenaar van het Nokia merk, ons dat ook wil doen geloven. Enfin, deze week onthulde HMD Gobal de Nokia G50. Het is de goedkoopste Nokia smartphone die ook 5G ondersteuning biedt.

Betaalbare 5G smartphone

Uiterlijk lijkt de G50 veel op de andere (betaalbare) Nokia’s die onder de vlag van HMD Global de afgelopen jaren het daglicht zagen. Dus ook met een ronde camerabubbel op de achterzijde en een design dat ondanks het geringe prijskaartje op beeld in ieder geval best fraai oogt. Dat is dan dus het resultaat van de Scandinavische roots die nog overgebleven zijn van het ‘oude’ Nokia. Qua afmetingen is het wel een van de grotere smartphones van dit moment. Hij heeft een 6.82 inch IPS LCD scherm met HD+ resolutie aan boord en meet 173.8 x 77.7 x 8.9 mm.

Aan de binnenkant is de Nokia G50 een heuse mid-range smartphone. Zo wordt hij aangedreven door de 2 GHz octa-core Snapdragon 480 processor, met 5G support dus. In Nederland zal de G50 op de markt komen in een uitvoering met 4GB RAM en 128 GB opslaggeheugen. Dat kun je eventueel nog uitbreiden met een microSD kaart.