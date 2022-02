Nokia G11 en G21 zijn dertien in een dozijn smartphones

Nokia, ooit een groot, machtig en de onbetwiste marktleider uit Finland. Dat was toen mobiele telefoons nog als GSM door het leven gingen en nog (vrijwel) niemand smartphones, apps Android en iOS gehoord had. Inmiddels is Nokia als telefoonfabrikant verworden tot een merknaam die door het grotendeels Chinese HMD Global gebuikt wordt, en dan met name voor ‘dertien in een dozijn’ toestellen. De deze week onthulde Nokia G11 en G21 leveren daarvoor nog maar weer eens het bewijs.

Goedkoop en zonder verrassingen

Zoals de meeste Nokia smartphones van de afgelopen jaren behoren ook de G11 en G21 tot de goedkopere prijsklasse. Het toestel met het ‘hoogste’ nummer is met 199 euro de duurste van de twee. De Nokia G11 heb je al voor 149 euro. De G21 is per direct beschikbaar in de online shop van de fabrikant. In tegenstelling tot wat Nokia in het persbericht zelf meldt, is de prijs van de Nokia G21 op de website geen 199, maar 189 euro. De G11 wordt ergens in april verwacht.

Wat krijg je voor dat geld? In ieder geval een smartphone die je zelfs met een mondneusmasker op kunt ontgrendelen. Een feature die door steeds meer smartphone makers wordt geïntroduceerd. Volgens Nokia hebben beide toestellen accu’s van 5050 mAh die voldoende capaciteit leveren om drie dagen mee te gaan voordat je ze weer moet opladen. Uiteraard is dat zoals altijd afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.