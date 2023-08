Nieuwe Xiaomi Mi Mix Fold 3 kan 500.000 keer vouwen

Xiaomi zoekt met zijn nieuwe vouwbare telefoon duidelijk de concurrentie op: Xiaomi Mi Mix Fold 3 doet denken aan Samsung Galaxy Z Fold 5. Samsung kondigde dat toestel een paar weken geleden aan en nu volgt Xiaomi, al houdt Xiaomi het qua release nog even klein: de telefoon verschijnt in eerste instantie alleen in China.

Heel veel vouwen

Waar een Samsung Galaxy Z Fold 5 200.000 keer kan vouwen, geldt voor de nieuwe Xiaomi dat hij dat 500.000 keer kan. Zeg dat je je telefoon 100 keer per dag zou openvouwen, dan kun je met de Samsung ongeveer 5 jaar vooruit. Dat is net zo lang als de telefoon wordt ondersteund qua beveiligingsupdates, dus op zich is dat prima. Maar wil je er toch iets meer uithalen, dan is daar de Xiaomi Mi Mix Fold 3, die zich ook 100 keer per dag laat openvouwen, maar het dan dus wel 12 jaar volhoudt. Nu gaat de telefoon dat qua ondersteuning niet halen, maar het is wel een fijn idee dat het scharniermechanisme blijkbaar erg stevig is. Dat is immers het grootste probleem waar het imago van de vouwbare telefoon tegenaan loopt: ze staan erom bekend wat kwetsbaarder te zijn.

We hebben eerder al geschreven dat het opvallend is in hoeverre Xiaomi de directe concurrentie opzoekt met Samsung. We zijn dan ook benieuwd hoe het deze foldable zal vergaat als hij eenmaal ook in het Westen verschijnt. In China kost hij omgerekend 1135 euro, maar dat zal bij een release hier waarschijnlijk wel hoger liggen. Samsung Galaxy Z Fold 5 is verkrijgbaar vanaf 1900 euro.