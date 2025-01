Moeten we straks massaal QR-codes gaan scannen in de supermarkt?

Die oplossing is niet zo eenvoudig als een QR-code: zowel in Nederlandse wetgeving als Europese wetgeving is duidelijk te lezen dat het in het Nederlands moet staan (Nederland) en dat het een taal moet zijn die de consument makkelijk kan begrijpen (Europa). Alles in het Engels met een QR-code erbij klinkt alsof dat niet onder die wetten mag vallen. De argumentatie van de supermarkten is echter juist dat je meerdere talen kunt aanbieden via een QR-code. Reden voor de minister om alvast bij de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie en in Brussel te vertellen over de plannen met etiketten.

En ouderen dan?

Het is de vraag of er genoeg wordt stilgestaan bij mensen die niet met QR-codes kunnen omgaan. Dit zijn kwetsbare mensen die vaak juist extra op voeding moeten letten, omdat ze bijvoorbeeld een dagje ouder worden en moeten opletten met medicijngebruik. Ook zijn er in Nederland nog steeds opvallend veel mensen digibeet: hoe moeten zij hiermee omgaan?

Lang verhaal kort: de QR-codes komen er voorlopig waarschijnlijk niet, omdat het klinkt alsof een QR-code onwetmatig is. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met onder andere ouderen, en al meerdere organisaties hebben van zich laten horen: Niet doen, want niet iedereen heeft een smartphone of kan begrijpen wat een QR-code is en hoe je die scant. Voorlopig blijven de etiketten dus nog wel even hoe we ze kennen