5 redenen waarom we QR-codes meer moeten waarderen

QR-codes zijn handig, maar ze worden vaak als ouderwets gezien. Vaak zijn mensen meer onder de indruk van een NFC-chip die je kunt scannen om verder te komen. Niet helemaal terecht als je het ons vraagt: QR-codes zijn fantastisch. Dit is waarom.

1. Ze bestaan al heel erg lang

Nu is het misschien niet zo een-twee-drie een heel positief punt: QR-codes zijn namelijk erg oud. Maar dat maakt het juist zulke interessante technologie. Immers had je dus nog voordat je een smartphone met een camera had om QR-codes te scannen toch echt deze codes al op de wereld. Het startte ooit op een zolderkamertje in de jaren ‘90 en kijk toch eens waar het nu tot is uitgegroeid.

2. Corona

Niemand verwachtte het, maar tijdens corona hebben QR-codes zich pas echt laten gelden. We gebruikten ze overal voor. De overheid zette het in als manier om te bewijzen dat je een coronavaccinatie hebt gekregen: het coronabewijs. Niet iedereen heeft daar even positieve gevoelens bij, maar effectief was het wel. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Ticketmaster, dat voor de veiligheid kiest voor QR-codes om tickets veiliger te maken. Dat mag dan wel zijn nadelen hebben: QR-codes hebben een heel effectieve rol in het bewijzen van dingen.

QR-codes zijn al bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ze zijn handig en makkelijk om te gebruiken, maar steeds meer criminelen maken er ook gebruik van. Hoe herken je een valse QR-code? ➡️ https://t.co/UlMjr9RecH — Kassa (@kassa_bnnvara) April 9, 2024

3. Internetbankieren

iDeal verandert volgend jaar in Webo, ook introduceerde het recent al zijn plannen om je een soort profiel aan te laten maken en als de snelle checkout van Paypal te gaan werken. Wat het echter nog wel even zal blijven doen, dat is betalen mogelijk maken via een QR-code. Je ziet hem, je opent je bank-app, je scant hem en je kunt zo een betaling doen via je telefoon, terwijl je ermee bezig was op je laptop. Het is best wonderlijk eigenlijk, ook al doen we het al jaren.

4. Je kunt er fans mee krijgen

YouTubers kunnen hun kanaalcode nu ook genereren in de vorm van een QR-code. Hierbij kun je in de YouTube-app een QR-code laten genereren voor jouw kanaal en deze overal opzetten zodat mensen het snel kunnen vinden. Denk aan stickers, visitekaartjes, maar bijvoorbeeld ook gewoon je eigen website. Zo kun je snel met elkaar in contact komen: dat zie je ook bij WhatsApp: het scheelt weer een persoon met telefoonnummer en al in je telefoon te hoeven zetten.

Veel digistarters vinden QR-codes lastig en voelen zich onzeker door gebrek aan kennis. Met onze behapbare QR-code oefeningen willen we kennis vergroten, onzekerheden verminderen en de voordelen laten ervaren van deze digitale tool. Bekijk de nieuwe les in de DigiHandig app. 🙌 pic.twitter.com/57el2HP5k9 — DigiHandig (@DigiHandig) May 9, 2024

5. Het trekt je de virtuele wereld in

We hebben de virtuele wereld van het internet en de echte. We kunnen wel met onze telefoon in die echte wereld zitten, maar je maakt pas echt verbinding met een QR-code. Nu kan dat ook anders natuurlijk, maar in principe heeft de QR-code er wel voor gezorgd dat je met je telefoon een soort brug slaat tussen virtueel en fysiek. Het is heerlijk voor iedereen die hongerig is naar informatie. Of die gewoon WhatsApp Web wil gebruiken in plaats van WhatsAppen op zijn telefoon natuurlijk.