Mensen blijven toch voor dure telefoons gaan

We blijven gaan voor dure telefoons. Ook al zijn midrange-toestellen tegenwoordig steeds dichter tegen hun premium broers en zussen aangekropen, het mag niet baten. We kopen enerzijds minder telefoons , maar de telefoons die we kopen, zijn vaak wel luxe.

Geen verbetering

Cijfers van Canalys tonen dat het al het achtste kwartaal is waarin de telefoonverkopen zijn gedaald. Vergeleken bij vorig jaar is er een wereldwijde daling te zien van 11 procent, al is er ook een marktonderzoeker (Counterpoint) die meent dat er een krimp van 8 procent is. In ieder geval laten zowel Samsung als Xiaomi zien dat er dalingen zijn in de verkoopcijfers: alweer en maar liefst 12 procent. Apple ziet de verkopen van zijn iPhone ook dalen, maar dat slechts met 2 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2022.

Desondanks is Samsung de grootste smartphoneverkoper met een marktaandeel van 21 procent, gevolgd door Apple met 17 procent. Waarschijnlijk schiet dat over een paar weken wel omhoog, want 26 juli komt Samsung met nieuwe smartphones, zoals Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Dat zijn bovendien wat meer premium toestellen en die lijken ook wat populairder te zijn. Vooral Apple laat zien dat duurdere smartphones in trek zijn: dat heeft immers bijna alleen maar premium smartphones te koop, op een paar SE’s na. Meer dan 20 procent van de verscheepte telefoons is een luxer toestel van meer dan 600 dollar en die blijken in trek.