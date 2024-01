Meer ‘high-end’ smartphones verkocht in 2023

De marktanalisten van Counterpoint Research verwachten dat in 2023 zo’n 6 procent meer premium (high-end) smartphones zijn dan het jaar daarvoor. Vergeleken met zeven jaar geleden, in 2016, zou het verkoop marktaandeel van die categorie smartphones daarmee uitkomen op 24 procent. Met andere woorden, in 2023 was bijna een op de vier verkochte nieuwe smartphones een high-end model.

Mid-range smartphones op hun retour, of is er iets anders aan de hand?

In een markt waar de mid-range smartphone al jaren aan terrein wint, is dat op z’n minst een bijzondere ontwikkeling. De vraag is dan natuurlijk ook… hoe kan dat? Heeft een kwart van de smartphone kopers wereldwijd ineens weer meer interesse in toestellen zoals de iPhone 14 en 15 (Pro) (Max) of de Galaxy S23 (Plus) (Ultra)? Of is er misschien iets anders aan de hand?

Nou… We moeten in ieder geval constateren dat de prijscategorie van premium toestellen niet meer helemaal overeenkomt met de huidige praktijk. Alles vanaf 600 euro wordt namelijk gezien als een premium smartphone. Inmiddels zijn (nieuwe uitvoeringen) van toestellen die jarenlang gezien werden als betaalbare alternatieven voor de veel duurdere high-end smartphones, door prijsstijgingen en -evolutie, zelf onderdeel geworden van het premium segment. En geeft natuurlijk een scheef beeld als het gaat om het aantal ‘premium’ toestellen dat verkocht is.

De analisten van Counterpoint Research claimen echter dat consumenten steeds meer bereid zijn om meer geld uit te geven aan hun smartphones omdat deze gadgets steeds meer een onmisbaar en zeer belangrijk onderdeel van ons dagelijkse (werk)leven geworden is. Daar zal zeker een kern van waarheid in zitten, maar gezien de huidige prijskaartjes die aan veel smartphones van Samsung en Apple hangt, zou de echte premium categorie niet bij 600, maar minimaal bij 800 euro moeten beginnen. En dan denk ik dat onderstaande volume-grafiekje er heel anders uit zou zien.