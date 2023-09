Limited edition simkaart van Lebara op ‘iPhone dag’

Het is natuurlijk een gimmick, want Lebara, bekend van de goedkope mobiele data en bel-abonnementen, heeft als prijsvechter weinig op met ‘limited’ of exclusieve producten. Een prijsvechter moet het hebben van de massa. Hoe dan ook, Lebara wil natuurlijk ook wel eens meeliften op de hype die elk jaar door de nieuwe iPhones wordt ontketend.

Limited edition simkaart

Welnu, bij Lebara bedachten ze daarvoor dit jaar de ‘limited edition’ simkaart. Die is verkrijgbaar in drie (trendy) kleuren: Lebara Blue, Dark Saffron en Cadmium Violet. In tegenstelling tot de nieuwe iPhone hoef je voor de limited edition van de Lebara simkaart geen honderden euro’s uit je beurs te trekken.



Nee, de simkaart in drie kleuren kun je op 22 september gratis ophalen bij de Lebara stand op het Leidseplein… Precies, zo ongeveer tegenover de Apple Store waar op die dag de nieuwe iPhones voor het eerst te koop zullen zijn.

De boodschap die Lebara met deze actie wil uitdragen is dat het echt niet nodig is om elk jaar, of zelfs elke twee jaar, een nieuwe smartphone te kopen. Hou je huidige iPhone, of ander toestel, en neem een voordelig sim-only abonnement, of een prepay simkaart. Al is dat voor een smartphone doorgaans niet heel erg voordelig. Tsja, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf uitmaken.