KPN Teletolk voor doven en slechthorenden gaat door

KPN heeft al tien jaar een aparte gebarentolk beeldbeldienst voor doven en slechthorenden. Zij kunnen via een videobelverbinding met de online teletolk in gebarentaal bellen voor allerhande zaken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak met een huisarts, voor het bestellen van een pizza of om een gesprek te voeren met een klantenservice van een winkel. Deze week heeft KPN bekend gemaakt dat de provider de Teletolk service ook de komende vijf jaar zal blijven faciliteren. Dat doet KPN samen met partners Berengoed en nWise.

Gebarentaal beeldtelefoonservice

KPN Teletolk is een zogenoemde beeldbemiddelingsdienst. Doven, slechthorenden of mensen met een spraakgebrek kunnen via de dienst zowel in spraak, tekst als met gebaren communiceren met een tolk. Die vertaald vervolgens alles voor de partij aan de andere kant van de lijn. Mensen die de KPN Teletolk dienst willen gebruiken moeten daarvoor de Tolkcontact-app aanvragen. Die kan op een smartphone, tablet of computer geïnstalleerd worden.



De dienst wordt nu dus minimaal tot oktober 2028 voortgezet. Sinds begin oktober is de Teletolk dienst bovendien gratis te bereiken en zijn de openingstijden verruimd, van 7 uur in de ochtend tot 10 uur ’s avonds. Gebruikers van de diens kunnen naar alle nationale en internationale nummers bellen, KPN Teletolk bemiddelt echter niet naar 0906- en 0909-nummers.

In het eerste jaar dat de Teletolk dienst startte, werd de dienst gemiddeld 3000 belminuten per maand gebruikt. Tegenwoordig is dat gemiddelde opgelopen tot 20.000 belminuten. En zoals alle ‘telediensten’, kende ook KPN Teletolk tijdens de coronapandemie een piek in het gebruik. In het eerste jaar van de pandemie werden gemiddeld 2700 beeldgesprekken per maand gevoerd, met een totaal van meer dan 25.000 minuten.