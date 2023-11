Komt er een opvouwbare Galaxy Note?

De Galaxy Note van Samsung was ooit de eerste smartphone (van importantie) met een scherm dat de 5 inch oversteeg. Waar velen, onder wie ik zelf, dat destijds – we hebben het over 2011 – een dergelijk groot scherm nog als totaal overbodig zagen, bleek dat al gauw een onterecht oordeel te zijn. De Galaxy Note werd de zakelijke smartphone bij uitstek. Een heuse opvolger dan de PalmPilot en PDA’s van eind jaren negentig tot het midden van de zero’s. Die eer dankte de Galaxy Note overigens niet alleen aan zijn grote scherm, maar vooral ook aan de stylus pen die standaard met het toestel meegeleverd werd, en in de rand zat.

Galaxy Note revival als foldable?

Deze week is iets gebeurd dat het hart van deze Galaxy Note adepten waarschijnlijk harder doet slaan. Online is namelijk een patent (pdf) opgedoken van een nieuwe S-Pen stylus in een Samsung toestel. Het is nog niet veel meer dan een tekening, maar als de Koreaanse fabrikant met het idee speelt om de stylus terug te brengen in de smartphone, waarom zou dat dan niet ook kunnen betekenen dat de Galaxy Note nieuw leven ingeblazen wordt? Ik weet, het is misschien wishful thinking, maar toch.





Overigens is het S-Pen stylus concept dat op de afbeelding te zien is, verwerkt in een opvouwbare smartphone. Ik zeg, laat maar komen, die Galaxy Note Fold, toch? We gaan het wel zien. Vooralsnog zijn het onbevestigde geruchten, voer voor speculatie en niets meer dan dat.