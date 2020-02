​Is Samsung Galaxy S20 Ultra de moeite waard?

Details in video’s worden ook een stuk beter zichtbaar. Je kunt video’s schieten in een resolutie van 8K, waaruit je screenshots kunt halen die 33MP zijn. Een toffe nieuwe optie is om bij het maken van een foto meteen een mix te krijgen. Dus stel dat je een bos bloemen op de foto kiekt, dan maakt je telefoon er meteen even een gifje, een filmpje, een portretfoto en wat losse normale foto’s van. Erg handig als je bijvoorbeeld op safari bent en van gekkigheid niet weet wat je moet kiezen wanneer je eindelijk die trotse leeuw voor je lens hebt. Bovendien is het handig om meteen een gifje te hebben, want dat is hoe we tegenwoordig veelal communiceren.

Als je Galaxy S20 Ultra in je hand hebt, dan zal opvallen dat het ontwerp van het toestel niet bijzonder is. Hij lijkt uiteindelijk alsnog veel op de concurrentie en veel op eerdere Galaxy-smartphones. Het meest opvallende is waarschijnlijk het ‘gat’ in het scherm, waarachter de selfiecamera prijkt. Maar zelfs dat is niet nieuw, waardoor Samsung S20 Ultra.

Goede gametelefoon

Wil je op het toestel gamen, dan is dat geen probleem dankzij onder andere het scherm dat zichzelf 120 keer per seconde ververst. Hierdoor krijg je een soepele game-ervaring die soms zelfs beter is dan thuis op je console. Het is niet iets dat automatisch gebeurt: de refresh rate is normaliter 60Hz en wanneer je gaat gamen, dan kun je deze op 120Hz instellen. Dankzij de batterij van 5.000 mAh kun je bovendien nog wel even doorgaan.

Maar ja, dat prijskaartje is flink. Als je het toestel in combinatie met een abonnement kunt kopen voor een iets zachtere prijs, dan is deze telefoon helemaal geen slechte keuze. Zeker als je vaker voor high-end telefoons kiest, dan past deze perfect in het rijtje. Het design mag dan niet zo spannend zijn, fotografie is dat des te meer. Bovendien is dit toestel een fantastisch game-apparaat, dat je misschien aanschaft in plaats van een Nintendo.

Als 5G volop in Nederland beschikbaar is, dan kun je genieten van deze telefoon die altijd 5G-ondersteuning biedt. Het betekent niet meer een trein missen omdat je nog zit te wachten tot die ene aflevering op Netflix is gedownload, want via het snelle 5G heb je binnen een paar seconden niet één aflevering maar één heel seizoen van je serie gedownload. Voor het zover is, moeten we echter nog wel een hele tijd wachten. De Samsung Galaxy S20 Ultra is al te bestellen en is leverbaar vanaf 13 maart.