​Wat klopte er van de Samsung S20-geruchten?

We verwachtten dat het toestel zou gaan voor S11 of S20, al dan niet met een toevoeging van Galaxy. Dat bleek te kloppen, want het toestel heet Samsung Galaxy S20 . Tenminste, Samsung-telefoons komen zelden alleen: zoals voorspeld bevat de Galaxy S20-serie de Galaxy S20, Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra. Het toestel zou ronde hoeken hebben en 161,9 x 73,7 x 7,8 mm te zijn in afmeting, allen met een AMOLED-scherm van tussen de 6,3 inch en 6,9 inch. Uiteindelijk zaten we bijna goed: de telefoons zijn 6,2 inch, 6,7 inch en 6,9 inch. Bovendien is de grootte in mm correct, passend bij de Samsung Galaxy S20+. De andere telefoons zijn 151.7 x 69.1 x 7.9mm (S20) en 166.9 x 76.0 x 8.8mm (Ultra).

In de aanloop naar een grote telefoonrelease zijn er vaak veel lekken, renders en overigen geruchten. Wat voor camera’s heeft het toestel, waar zijn die geplaatst en wat mogen we aan de binnenkant van het toestel verwachten? Zo ook bij Samsung Galaxy S20. Wat was er uiteindelijk waar van de geruchten?

De camera’s

Renders toonden dat de gloednieuwe Samsung vijf camera’s aan de achterkant zou hebben, plus een selfiecamera met ‘perforatorgat’ aan de voorkant. Eén van de camera’s zou 108 megapixel zijn en video’s kunnen opnemen van 8K. De Ultra-telefoon zou zelfs een Hubble-camera hebben met Space Zoom voor mooie nachtfoto’s. Het blijkt allemaal te kloppen. De Ultra heeft inderdaad die 108MP-camera terwijl de S20 en S20+ het moeten doen met een camera van 64MP. De Space Zoom-technologie biedt een combinatie van een hybride optische zoom en door kunstmatige intelligentie aangedreven 10 x diigtale zoom, waardoor bezitters van een S20 Ultra tot 100x kunnen zoomen. Video maken? Dat kan inderdaad in 8K.

Verversing

We dachten dat de verversingssnelheid 120Hz zou zijn en dat de telefoon zou werken. Dat klopt ook: met gamen kun je rekenen op een snelle refreshrate met het 120Hz-scherm. Wat ook helpt is de snelle processor van 12GB werkgeheugen. Daar komt ook veel opslag bij: S20 heeft 128GB, S20+ en S20 Ultra komen met 265GB of 512GB.

Wat we niet hadden voorspeld is in hoeverre Samsung dik ging inzetten op 5G. Natuurlijk weten we dat het eraan komt, maar alle communicatie van Samsung draait bijna geheel om de 5G-mogelijkheden. Klaar voor de toekomst dus? Het lijkt er wel op.

De Samsung Galaxy S20-serie is leverbaar vanaf 13 maart 2020. Galaxy S20 (899 euro, of 999 euro voor de variant met 5G-ondersteuning) komt in grijs, blauw en roze, S20+ (1099 euro) in grijs, blauw en zwart en S20 Ultra (1349 euro voor 128GB en 1549 voor 512GB) in grijs en zwart.