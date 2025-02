iPhone SE 2025 komt eraan: dit weten we ervan

Waarschijnlijk wordt de iPhone SE 2025 volgende week aangekondigd. Het zijn populaire toestellen gebleken in het verleden: het is een goedkopere versie van de iPhone, die vrij hoog is in prijs. Je levert daardoor wel in op enkele vlakken: dit is wat we allemaal weten over de iPhone SE 2025.

iPhone SE 2025

Er is al veel gelekt van de iPhone SE 2025, waardoor er al veel duidelijk is over het toestel. De grootste verandering is dat de telefoon geen home-knop meer heeft. Mensen die moeite hebben met een volledig aanraakscherm zullen dus moeten wennen. Verder lijkt het toestel op de iPhone 14 en heeft het een groter scherm. De chip is de A18, die werkt met Apple Intelligence (dat we over een paar maanden verwachten in Nederland).