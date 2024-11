iPhone krijgt een oplaadfunctie die we op alle toestellen willen

De nieuwe functie heet BatteryIntelligence en is in staat om de tijd in te schatten die het nog duurt voordat de iPhone helemaal is opgeladen, iets wat afhankelijk is van hoeveel elektriciteit er in het toestel gaat. De functie is nog niet officieel onthuld, maar werd door 9to5Mac gespot in de code van iOS 18.2, waarvan de beta al uit is.

Melding als hij vol is

Iets anders nieuws is dat je nu een melding kunt ontvangen wanneer je telefoon voor een bepaald percentage is opgeladen, bijvoorbeeld 80 procent. Je weet dan wanneer het zover is en je weet dan dat je weg kunt gaan, als 80 procent genoeg is. Je kunt tegenwoordig al instellen hoeveel de batterij maximaal mag opladen, en daarvan wordt vaak gezegd dat 80 procent het beste is om accuslijtage tegen te gaan.

Deze functie kennen we bijvoorbeeld op een OnePlus- of een Xiaomi-telefoon niet, al zijn er Android-toestellen die het wel hebben, zoals Google Pixel. Het zou handig zijn dit wel te hebben, zodat je weet waar je aan toe bent. Het lijkt maar een heel kleine toevoeging, maar uiteindelijk biedt het zodanig veel inzicht dat het waarschijnlijk zeer welkom is. De verwachting is dat iOS 18.2 verschijnt in december, dus mocht je wilde kerstplannen hebben, dan weet je waarschijnlijk wel precies hoe lang het nog duurt voordat je telefoon er weer van is bijgekomen. Hoe het met jouzelf staat, dat is een ander verhaal.