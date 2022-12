iPhone-fabriek Foxconn: over een maand weer op volle capaciteit

Foxconn verwacht dat het eind december, begin januari weer op volle sterkte draait. Foxconn is de fabrikant van iPhones en die had door allerlei lockdowns in China de laatste tijd te weinig capaciteit om op volle toeren iPhones te produceren. Goed nieuws dus, vanuit de door corona getroffen fabriek.

Foxconn De fabriek is te vinden in het Chinese Zhengzou: Foxconn schijnt zo’n 70 procent van de iPhones te maken. Op welke capaciteit de fabriek nu draait is onbekend, maar er wordt gedacht dat het om 30 procent van de capaciteit gaat die niet beschikbaar is. Reuters geeft aan dat een bron binnen de fabriek heeft gezegd dat de fabriek over een maand weer volledig kan doen waar hij voor gemaakt is. En dat betekent met volle mankracht iPhones produceren. Dit is de fabriek waar bijvoorbeeld de gloednieuwe iPhone 14 Pro vandaan komt. Tenminste, zou moeten komen: Apple heeft al moeten waarschuwen dat het toestel langere levertijden heeft dan je gewend bent van het techbedrijf. Het komt echter niet alleen door coronalockdowns. De medewerkers hebben de laatste tijd volop geprotesteerd tegen de maatregelen: ze vonden die veel te streng.

Werkomstandigheden en protesten Nou ja, er speelde wel wat meer: duizenden (!) medewerkers zouden zelfs hun ontslag hebben ingediend. Medewerkers maakten ruzie met beveiligingspersoneel en dat komt onder andere omdat ze slaapplekken moesten delen met collega’s die positief zouden zijn getest op het coronavirus. Ook zouden nieuwe medewerkers zijn aangetrokken onder valse voorwendselen, waardoor ook die niet blij waren met hun werkgever. Voor dit laatste heeft Foxconn excuses gemaakt met een compensatie van 1.500 euro. 20.000 medewerkers zouden het geld hebben genomen en zijn vertrokken. Dat is gigantisch veel, maar lang niet zoveel medewerkers als er normaal op ‘volle sterkte’ werken: dat zijn er meer dan 200.000 (!). De fabriek is dan ook een klein dorp van 1,4 miljoen vierkante meter, inclusief winkels, restaurants en sportvelden. De fabriek heeft enorm te lijden gehad onder de maatregelen, maar dus ook onder de protesten. Zo stelt het dat de omzet in november 11,4 procent minder was dan in die maand vorig jaar. November 2022 was ook wel een dieptepunt wat betreft lockdowns. Nu lijkt het tijd voor een nieuwe bladzijde waarbij het herstellen van de productiecapaciteit van belang is om te zorgen dat die iPhones allemaal bij hun eigenaren terechtkomen. Het is alleen de vraag of dat niet over de rug van soms nietsvermoedende werkers gebeurt.

Geen iPhone voor kerst Het is helaas voor Apple bovendien niet op tijd voor de feestdagen dat de productie van iPhones weer op normaal niveau is. Houden de problemen toch nog heel december aan (je weet het immers maar nooit met deze ziekte en de overheidsmaatregelen aldaar), dan kunnen er wel 10 miljoen iPhones niet worden gemaakt. Dan zijn er dit kwartaal 12 procent minder iPhone-verschepingen vergeleken bij dit kwartaal vorig jaar. Er zouden nu een kwart minder Apple-toestellen in de winkels liggen dan normaal.