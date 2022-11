Foxconn en Saudi-Arabië gaan samen EV’s maken

Het werd al in de jaren 70 van het vorige millennium geroepen. ‘Ooit raakt de olie op en dan moeten landen als Saudi-Arabië iets anders gaan bedenken om hun enorme rijkdom te kunnen behouden’. Welnu, deze week werd bekend dat het land in de EV-business stapt. Dat doet het samen met Foxconn… precies, het grote Taiwanese bedrijf dat vooral bekend is geworden door de productie van iPhones.

Saudi-Arabië wil minder afhankelijk worden van olie

Vor Saudi-Arabië is het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen een bittere noodzaak. Het land wil minder afhankelijk worden van olie. Niet zo zeer omdat de olie opraakt, maar omdat we er steeds minder van gaan gebruiken. Althans, dat is het streven. Aangezien de automotive industrie momenteel al volop bezig is zichzelf te ‘elektrificeren’, leek het de Saudis wel een goed plan om ook op die trein te springen.

Daarom hebben ze nu met Foxconn de joint venture Ceer opgericht. Samen gaan ze elektrische auto’s ontwikkelen en daarbij maken ze onder andere gebruik van de technologie van BMW. Foxconn zorgt voor de ontwikkeling van de elektrische architectuur van de voertuigen.

Het is de bedoeling dat de eerste Ceer EV’s al in 2025 op de weg verschijnen. Hoe die er uit gaan zien, wat ze moeten kosten en hoe snel ze hier in de showroom verschijnen, dat is nog niet bekend.