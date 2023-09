iPhone 12 update vooralsnog voorbehouden aan Frankrijk

Apple heeft al een paar weken problemen met het stralingsniveau van de iPhone 12 in Frankrijk. Een bijzondere situatie, omdat de Franse telecomwaakhond ANFR, twee weken geleden besloot dat het toestel per direct uit de handel gehaald moest worden. Apple kreeg vervolgens de tijd, een paar weken, om het probleem op te lossen. Lukte dat niet, dan zou de fabrikant ook een terugroepactie moeten starten om alle reeds verkochte toestellen uit de handen van consumenten te halen. Apple slaagde er echter al vrij snel in het probleem middels een software update op te lossen. Let wel, dat was wat de Amerikaanse fabrikant op 15 september bekendmaakte.

Software update niet voor alle Europese iPhone 12 exemplaren

Inmiddels was het ‘stralingsprobleem’ van de iPhone 12 ook al doorgedrongen in andere (Europese) landen. Die besloten daarop ook onderzoek te doen en Apple om een verklaring te vragen. Nadat Apple bekendmaakte dat het bedrijf een software update plande om het probleem te verhelpen – dat volgens Apple overigens geen probleem was, maar dit ter zijde – was het afwachten wanneer de betreffende update uitgerold zou worden en of die ook voor toestellen in de andere landen zou gaan gelden.

Welnu, in een email aan de Belgische telecomwaakhond, afkomstig van de Franse ANFR, staat dat de update vooralsnog alleen in Frankrijk uitgerold zal worden. De Belgische autoriteiten hadden sinds het bekend worden van het probleem, en de oplossing van Apple, ook om de software update gevraagd. Zij zeggen nu bericht van Apple gekregen te hebben waarin de fabrikant meldt dat de update (voorlopig) alleen in Frankrijk beschikbaar zal komen.

Dat heeft de Belgische telecomwaakhond tegenover Reuters verklaard. Intussen heeft het persbureau enkele andere Europese telecomwaakhonden om een reactie gevraagd. Nog zonder resultaat.