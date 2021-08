Apple gaat speaker problemen iPhone 12 oplossen

Een klein deel van de iPhone 12 (Pro) eigenaren klaagt over een niet werkende luidspreker wanneer ze met het toestel bellen. Apple heeft deze problemen nu erkend en aangegeven dat iedereen die daar last van heeft zijn of haar iPhone 12 (Pro) onder garantie kan laten repareren.

Defect onderdeel in receiver module

Volgens Apple wordt het probleem, dat door de fabrikant de naam ‘No Sound Issues’ meegekregen heeft, veroorzaakt door een onderdeel in de receiver module dat defect kan raken. Gevolg is dat je de beller of gebelde aan de andere kant van de lijn niet meer hoort. Voor de reparatie kun je terecht bij een officieel gecertificeerde Apple reparateur, een Apple Store of het toestel opsturen naar Apple Support.