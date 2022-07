​ING NEAR: straks betalen door je telefoon naar iemand te wijzen

Straks kun je betalingen doen door met je smartphone naar iemand te wijzen. De bank ING heeft samen met chipmaker NXP en Samsung NEAR ontwikkeld, een methode waardoor betaalverzoekjes sturen en gegevens uitwisselen niet meer nodig is.

Betalen door wijzen ING kondigt aan de methode te hebben ontwikkeld om het makkelijker te maken snelle betalingen doen. Dat geldt dus niet alleen voor het splitten van een restaurantrekening, maar bijvoorbeeld ook voor de collectebus of als je iets op een rommelmarkt of op Marktplaats wilt kopen. Het is niet meer nodig om ook maar enige gegevens van iemand te hebben: geen telefoonnummers, bankgegevens of gebruikersnamen. Je hoeft alleen maar te wijzen. Er zit wel een addertje onder het gras, want met alleen wijzen kom je er niet. Die andere persoon heeft ook een smartphone nodig, want dat is wat er gebeurt: via ultra-breedbandtechnologie op de nieuwe generatie Samsungs kun je je telefoons op elkaar richten en zo geld overmaken. Je selecteert binnen de ING Bankieren-app eerst de persoon die dichtbij je staat (fysiek gezien). Je ziet dan de afstand tot die persoon in de app, tikt het over te maken bedrag in en je bevestigt dit. De ontvanger ziet dan dat je iets hebt betaald, wat allemaal werkt via UWB-technologie.

Samenwerken Chipmaker NXP laat weten: “Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van NXP’s Trimension SR100T ultra-wideband chips samen met UWB-enabled Samsung smartphones, zodat het voor consumenten mogelijk wordt gemaakt om direct te betalen via de ING bankieren app. Omdat de behoefte aan gemakkelijke peer-to-peer betalingen steeds verder groeit, innoveren wij samen met ING en met Samsung om deze nieuwe betaalmethode mogelijk geschikt te maken voor wereldwijde toepassing.” Die samenwerking is belangrijk, want elk bedrijf is sterk in zijn eigen werkveld. Wel moest Samsung ING en NXP toegang geven tot zijn toestellen. Die zijn voorzien van UWB sinds Galaxy Note 20 Utra, waardoor er nu drie Samsungs zijn die gebruik kunnen maken van NEAR: Note 20 Ultra, Galaxy 21 Ultra en Galaxy S22+ Ultra. UWB-technologie wordt er echter ook gebruikt door Apple, dus we kunnen ons voorstellen dat ook Apple-klanten als het eenmaal zover is niet te lang hoeven te wachten.

UWB UWB bestaat al sinds de Tweede Wereldoorlog, toen het werd gebruikt door het Amerikaanse leger. UWB staat voor ultra wideband en staat erom bekend grote hoeveelheden data razendsnel te kunnen verzenden via pulsen. Zo kunnen ze zelfs van een frequentie gebruikmaken waar al activiteit is. Dat pulseren is belangrijk, want UWB moet heel kort werken. Dat is mede voor de veiligheid: de grootste zorg rondom UWB is dat interferentie, waardoor er vaak alleen UWB met lage vermogen mag worden gebruikt. Voor dit ING-project is dat echter prima: dat lage vermogen betekent dat je UWB ‘slechts’ tientallen meters ver kunt gebruiken. Het voordeel is wel dat UWB minder last heeft van obstakels zoals muren dan Bluetooth en wifi. Dat betalen door te wijzen bij ING is op dit moment nog een pilot, waarvan in de tweede helft van het jaar een grotere test volgt.