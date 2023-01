Inflatie zorgt voor kleine omzetstijging bij KPN

KPN heeft vandaag de resultaten over het vierde kwartaal en heel 2022 bekend gemaakt. De provider heeft voor het eerst in dertien jaar weer eens een omzetstijging geboekt. Daar had het wel de inflatie daarmee gepaard gaande stijgende prijzen voor nodig. De omzet kwam over heel 2022 genomen uit op ruim 5,3 miljard euro, zo’n 1,4 procent meer dan het jaar daarvoor.

Wel meer omzet, maar veel minder winst

Helaas betekende de omzetstijging niet dat KPN ook meer winst maakte. In tegendeel, de nettowinst daalde met ongeveer 40 procent, ruim een half miljard, en kwam uit op 766 miljoen euro. In absolute zin nog altijd een gezonde marge. De stijgende prijzen hebben die forse winstdaling niet kunnen voorkomen.

Zoals gezegd daalde de omzet van KPN tussen 2008 en 2021 dertien jaar op rij. In 2008 boekte de provider nog een omzet van ruim 10 miljard euro. Nu, veertien jaar later, is daar nog maar de helft van over. Het personeelsbestand van het bedrijf werd in diezelfde periode behoorlijk geknepen. Op dit moment telt KPN nog slechts 9.452 FTE’s. Veertien jaar geleden waren dat er nog meer dan 30.000.