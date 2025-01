Hoe dun kan de dunste telefoon ter wereld worden?

Smartphones zijn steeds dunner, maar waar houdt het op? OPPO lijkt op zoek te zijn naar het antwoord. Het toonde foto’s van zijn nieuwe vouwbare toestel in opengevouwen toestand. Er bleef een dikte over van twee munten.

OPPO Find N5

Het is opzienbarend: we weten natuurlijk wel dat telefoonmakers al langer bezig zijn met het ontwikkelen van die allerbeste, allersnelste, allerhelderste, en de allerdunste. Die laatste lijkt nu te zijn gevonden, al is er nog steeds iets waard/oor het nog dunner kan. Hoeveel millimeter de OPPO Find N5 precies is is onbekend, maar wel dat hij net zo dik is als twee muntjes. Het ziet er bijzonder uit. Opengeklapt zou het 4 millimeter zijn.

OPPO: Wat houdt OPPO op dit moment tegen om niet nog dunner te gaan? Dat is niet eens de batterij of het scherm: het is de USB-poort. Die heeft nu eenmaal een bepaalde afmeting en daar heeft het Chinese merk zich maar naar te schikken. En misschien ook wel beter, want wat zou die dunne telefoon aankunnen als hij een stootje krijgt, of gevouwen wordt? We zijn benieuwd wat YouTuber JerryRigEverything ervan zou maken in zijn test, al is het nog niet zover. Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voor de OPPO Find N5 uitkomt, die in Nederland wordt verwacht als de OnePlus Open 2.