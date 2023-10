Het oude Nokia schrapt 14.000 banen

Nokia moet voor het eind van 2026 tussen de 800 miljoen en 1,2 miljard euro bezuinigen om het hoofd ook in de verdere toekomst boven het water te kunnen houden. Hiervoor gaat de Finse telecomgigant van weleer onder andere zo’n 16 procent van de banen schrappen, wat neerkomt op ongeveer 14.000 ontslagen. Op dit moment telt Nokia nog zo’n 86.000 medewerkers. Let wel, dit gaat dus over het ‘oude Nokia’ en niet de tak die, onder de vlag van HMD Global, smartphones maakt en verkoopt.

Omzet en winst fors omlaag

Het slechte Nokia nieuws viel samen met de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers van het bedrijf. In het derde kwartaal van dit jaar is de nettowinst met meer dan twee derde (69%) gedaald. De bezuinigingen die nu aangekondigd zijn, gaan naar alle waarschijnlijkheid vooral de divisies Mobiele Netwerken en Cloud- en Netwerkdiensten plus interne bedrijfsfuncties treffen.

De Mobile Networks-divisie boekte een jaar-op-jaar omzetdaling van 19 procent. Die kwam, nu uit op € 2,2 miljard. Volgens Nokia was dit omzetverlies met name te wijten aan de matiging in het tempo van de 5G-implementatie in India, wat betekende dat de groei daar niet langer genoeg was om de vertraging in Noord-Amerika te compenseren.

De bedrijfswinst van de eenheid daalde van € 278 miljoen in het derde kwartaal van 2022 naar € 99 miljoen in het meest recente kwartaal. Daardoor is de Mobile Netwoks divisie nu na Network Infrastructure en Nokia Technologies de derde winstgevende divisie van Nokia.

Het goede nieuws is dus dat het oude Nokia nog steeds winst maakt. Echter, we weten allemaal hoe snel het kan gaan als de markt tegenzit en de omzetten en winsten een dalende trend laten zien. Dat kunnen ze onder andere navragen bij hun ‘oude’ collegae van de mobiele telefoon divisie. Die zagen hun bedrijf in drie jaar tijd van onbetwiste wereldmarktleider naar bijna nul kelderen.

Geloof in de toekomst

Ondanks het slechte nieuws en de forse bezuinigingen is de huidige CEO van Nokia, Pekka Lundmark, nog altijd overtuigd van een goede afloop. “We blijven geloven in de aantrekkelijkheid van onze markten op de middellange tot lange termijn. Cloud Computing- en AI-revoluties zullen niet tot stand komen zonder aanzienlijke investeringen in netwerken met enorm verbeterde mogelijkheden. Hoewel de timing van het marktherstel onzeker is, staan we niet stil, maar ondernemen we beslissende actie op drie niveaus: strategisch, operationeel en kosten”, aldus de CEO.