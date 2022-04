Nokia verlaat Rusland maar houdt bestaande infrastructuur ‘in leven’

Zoals zoveel ‘Westerse’ bedrijven heeft nu ook Nokia besloten Rusland te verlaten. We hebben het dan niet over het smartphone merk, dat grotendeels in handen is van HMD Global, maar de netwerkleverancier uit Finland. Nokia is per direct gestopt met het leveren van telecom infrastructuur aan Russische providers en klanten. Daarnaast start het bedrijf ook met het ontmantelen van haar R&D activiteiten in Rusland.

Support voor bestaande infrastructuur blijft in leven

Om te voorkomen dat bestaande Russische telecomnetwerken die (deels) afhankelijk zijn van Nokia infrastructuur heeft de Finse leverancier wel besloten de support voor die netwerken in stand te houden. Volgens het bedrijf bieden de huidige embargo’s en handelsverboden die ruimte. Nokia beroept zich daarbij op humanitaire gronden en verwacht dat het op basis daarvan de benodigde toestemming krijgen om, ondanks de handelsverboden, die broodnodige onderhoudswerkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

“Om humanitaire redenen hebben westerse regeringen hun bezorgdheid geuit over het risico dat kritieke telecommunicatienetwerkinfrastructuur in Rusland uitvalt. Ze hebben ook benadrukt hoe belangrijk het is om te zorgen voor een continue stroom van informatie en toegang tot internet, wat het Russische volk perspectieven biedt van buitenaf”, zo beargumenteerd Nokia haar besluit om de bestaande actieve infrastructuur in Rusland ‘in leven’ houden.