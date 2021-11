Google wederom beboet in Rusland, maar ze zullen lachen om het bedrag

Wanneer overheidswaakhonden, zoals de ACM of die van de Europese Commissie, techbedrijven aanpakken omdat ze zich niet aan de regels houden, dan zijn de boetes die opgelegd worden meestal niet bepaald voor de poes. Er wordt, alsof het niks is, met honderden miljoenen of zelfs miljarden gesmeten. Natuurlijk, techreuzen als Google, Apple, Microsoft en Facebook boeken vele (tientallen) miljarden omzet per jaar. Een boete van een enkele (tien)duizenden euro’s of dollars schieten hun doel voorbij.

3 miljoen roebel, een schijntje voor Google

In Rusland denken de autoriteiten daar duidelijk anders over. Daar is Google deze week, niet voor het eerst, beboet voor het niet (op tijd) verwijderen van illegale content. Daarvoor moet de techreus nu dus 3 miljoen roebel ophoesten, ofwel iets meer dan 35.000 euro volgens de vandaag geldende wisselkoers.

Daar schrikken ze bij Google natuurlijk niet van. Vorige maand maakte het softwarebedrijf bekend dat het ook al 32 miljoen roebel (ruim 377.000 euro) aan boetes, voor dezelfde vergrijpen, aan de Russische autoriteiten overgemaakt had. Ook geen bedrag waar ze heel erg wakker van zullen liggen. Al liet Google het in dit geval de betaling wel even slingeren, tot het moment waarop de Russen het bedrijf een aanmaning en verhoging van de boete met een factor acht in het vooruitzicht stelde.