​Het is officieel: OnePlus Nord 2 is er nu in Pac-Man-variant

OnePlus Nord 2 is een populaire telefoon. Hij wordt veelal genoemd als een van de aanraders in zijn prijsklasse, mede dankzij zijn fotografietalent, zijn kleurrijke scherm en een accu die erg lang meegaat. Typisch dingen waar OnePlus ook in zijn andere toestellen om bekendstaat.

We schreven laatst al dat bedrijven steeds gekkere samenwerkingen aangaan, maar nu is het officieel: OnePlus komt met een nieuwe variant van het midrangetoestel OnePlus Nord 2 en wel een Pac-Man-variant.

OnePlus Pac-Man

Nu is er dus een Pac-Man-versie aangekondigd, waarbij je allerlei grappige details uit de 80’s-game ziet. Het gaat ook echt om cosmetische aanpassingen, want verder is het onder de motorkap de bekende OnePlus Nord 2. Je ziet op het toestel aan de achterzijde een Pac-Man-logo met glow in the dark, dat in het donker een Pac-Man-leveltje laat zien. Er is een speciale skin waarop je de spookjes kunt zien (Inky, Blinky, Pinky en Clyde) en als je de telefoon eenmaal opstart, dan zie je een dynamische wallpaper van het gamepersonage.

Een ander grappig detail is het laadicoon, dat nu wordt geïntroduceerd met een animatie van Pac-Man wanneer je de telefoon in de lader steekt. Daarnaast vind je ook nog nieuwe icoontjes voor de standaard OnePlus-apps en kan de telefoon geluiden maken die aan Pac-Man doen denken, al is dat altijd naar keuze. Om het geheel af te maken komt OnePlus met een standaardje voor de smartphone, zodat je hem netjes rechtop kunt neerzetten. Die krijg je echter alleen als je de smartphone direct bij OnePlus bestelt.

Oke oke, niet alles is cosmetisch: op de smartphone vind je ook de game Pac-Man 256, dat altijd al een free-to-play-game was. Het toestel komt in 12GB + 256GB voor 529 euro en dat verschijnt morgen. Hij is daarmee iets duurder dan de adviesprijs van OnePlus Nord 2 zelf, want die kost 499 euro.