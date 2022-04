Google Messages bug slurpt smartphone accu’s leeg

Een groter uithoudingsvermogen van de accu van een smartphone is al jaren een van de meest gehoorde wensen van gebruikers. De ontdekking van een bug, in Android, die ervoor zorgt dat de accu ‘leeggeslurpt’ wordt, wekt dus automatisch veel afschuw op. In dit geval betreft het een foutje in de Google Messages (Berichten) app waardoor het uithoudingsvermogen van de accu van Android smartphones danig op de proef gesteld wordt.

Camera blijft ‘aan’

Wat is het geval? Wanneer je vanuit de Berichten app rechtstreeks de camera van de telefoon opstart, bijvoorbeeld voor het maken van een foto of video die je direct in een bericht wilt plakken en versturen, dan kan het gebeuren dat nadat jij de camera via de Messages app weer afgesloten hebt, die in de achtergrond toch blijft draaien.

Daardoor, zo klagen meerdere Android gebruikers op diverse fora, wordt de accu van het toestel (nog) sneller dan normaal leeggeslurpt. Ook als je de Messages app afgesloten hebt. Je zou het wel kunnen merken doordat het toestel, ook als het scherm niet aan staat, warmer wordt dan normaal. Dat is meestal een teken dat er een energieverslindende app, zoals de camera, actief is.