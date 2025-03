Google lanceert Pixel 9a: krachtige AI-smartphone voor een scherpe prijs

Specificaties op een rij:

Scherm: 6,3-inch Actua-display, 120 Hz refresh rate, Gorilla Glass 3

Processor: Google Tensor G4 + Titan M2 beveiligingschip

Camera’s: 48 MP hoofdcamera + 13 MP ultragroothoek + 13 MP selfiecamera

Accu: 5100 mAh, 30+ uur batterijduur, tot 100 uur in Extreme Battery Saver

Water- en stofbestendigheid: IP68-gecertificeerd

Opslag & RAM: 128 GB / 256 GB opslag, 8 GB RAM

Beveiliging: 7 jaar OS- en beveiligingsupdates, VPN by Google, diefstalbeveiliging

AI-functies: Gemini AI, Magic Editor, Night Sight, Astrofotografie, Circle to Search

Kleuren: Obsidian, Porcelain, Peony, Iris

Prijs en beschikbaarheid

De Pixel 9a is vanaf begin april 2025 verkrijgbaar in Nederland via Google Store, KPN, Vodafone, Odido, MediaMarkt en Belsimpel. Met zijn combinatie van premium AI-functies, een krachtig camerasysteem en een aantrekkelijke prijs zet Google met de Pixel 9a een nieuwe standaard voor budgetvriendelijke smartphones. Wat vind jij van deze nieuwste Pixel?